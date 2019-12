8-åring tjener mest av alle på YouTube

Ryan Kaji er bare åtte år gammel, men slår likevel sine eldre YouTube-konkurrenter ned i støvlene, mens en russisk femåring suser oppover Forbes sin rikingliste.

Alder er ingen hindring for Ryan Kaji, som tjener 26 millioner dollar i året på å lage og legge ut filmer på nettstedet YouTube. Kaji startet kanalen sin da han bare var tre år gammel. I starten drev han med såkalt «unboxing» - en populær form for YouTube-video der man pakker opp en vare på kamera. I Kajis tilfelle var det leker han pakket ut for seeren, men i løpet av årene har han vokst til å også gjennomføre vitenskapelige eksperimenter, anmelde ulike produkter og lage gjør-det-selv-videoer.

I løpet av årene har han også skapt et eget varemerke som inkluderer over 100 leker, klær og mer, fått et show på tv-kanalen Nickelodeon og signert en avtale med streamingsiden Hulu.

Svensk syvendeplass

Ifølge Forbes, som står bak oversikten over YouTubes høyest betalte, tjener Kaji hele seks millioner mer enn neste kanal på listen: Dude Perfect, som består av fem kamerater i 30-årene. Andre kjente navn på listen er femteplassen Jeffree Star (17 millioner dollar) og svenske PewDiePie på en delt syvendeplass (13 millioner dollar).

Listen er basert på data fra sosiale medier-trackere og intervjuer med folk fra innsiden av industrien. Listen tar hensyn til både annonsepenger fra YouTube-videoer og andre inntektsstrømmer, inkludert klær og merkevarer.

Russisk nykommer

En nykommer på listen er fem år gamle Anastasia Radzinskaya, som ligger på tredjeplass med en årlig inntekt på 18 millioner dollar. Den russiske jenten ble født med cerebral parese, og legene fryktet lenge at hun aldri vil klare å snakke. Foreldrene hennes lagde videoer av henne som gjorde vanlige ting, som å leke med faren sin og vise fram leker, for å vise fremgangen hennes til resten av familien, ifølge Business Insider. Etter hvert begynte kanalen å få visninger utenfor hennes nære krets, og plutselig hadde den tatt helt av. Nå er hun en av verdens raskest voksende YouTube-stjerner, og arbeidet hennes har blant annet ført til sponsoravtaler i millionklassen med Legoland.

To kjente navn som er borte fra listen er brødrene Jake og Logan Paul. I fjor var de henholdsvis nummer to og ti, med inntekter på 21,5 millioner og 14,5 millioner. Forbes bekrefter til Business Insider at kriteriene for listen er de samme som i fjor. Paul-brødrene har foreløpig ikke uttalt seg om årsaken bak inntektstapet til nyhetsiden.