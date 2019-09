8 morsomme spill du kan spille gratis på Nettavisen

Trenger du en liten pause? Her er 8 raske, enkle og morsomme spill du kan teste nå.

Det er alltid godt med en liten pause. Enten du har sluttet å røyke og må fylle røykepausen med noe, du venter på et nytt møte eller venter på at tannlegen skal rope deg opp for en deilig rotfylling.

Nettavisen har en spillportal du finner på spill.nettavisen.no, og her har vi plukket ut 8 favoritter du kan teste nå. Helt gratis. Uten betaling til oss. Bruker du data må du sikkert fortsatt betale for det til nettleverandøren din eller mobilselskapet, om ikke jobben betaler.

1. Crescent Solitaire

Et enkelt og supert kabalspill med en litt annerledes kabal. Har du noen minutter til overs er dette en strålende test av dine konsentrasjonsevner.

Gå rett til spillet her

2. Milk the Cow

Hvis du tenker at det som mangler i livet ditt er å melke kuer så er dette din drøm. Superenkelt spill du kan spille alene eller mot andre, men mer moro enn du aner.

Her kan du spille

3. Gamepoint Bingo

Bingo! Bingo! Bingo! Mot andre virkelige mennesker. Dette er gøy.

Her finner du bingoen

4. Pipe Mania

Det enkle geniale rørspillet blir du hekta på.

Spill her

5. Money Movers Maker

Her kan du lage dine egne spill, men du kan spille dette geniale tenkespillet selv.

Spill her

6. Tiny Town

Lag din egen by i dette morsomme, og overraskende enkle og avanserte spillet.

Spill her

7. Fruit Pop

Dette er ett av de spillene som er som tyggegummi for hjernen. Du klarer ikke å la være.

Spill her

8. Smest

Et superkult spill hvor du faktisk møter andre mennesker. Avansert chatting? Samtidig som det er et spill for deg som liker å gjøre ting. Anbefalt.

Sjekk her

Du kan spille nesten 100 gratis spill her