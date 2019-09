93 par førte logg over sex, følelser og humør: Én ting var spesielt avgjørende for sexlysten

Vil du ha sex i morra? Da må du begynne forarbeidet i dag.

Husker du Tine-reklamen hvor det eldre ekteparet sitter på kjøkkenet og han, etter å ha beundret sin kone når hun bøyer seg, strekker ut hånda og tar henne på rumpa?

Kona slår imidlertid hånda raskt bort og sier:

«Du må vente til fredda'.»

Vel, i henhold til forskningen kan vi bare håpe at den eldre mannen starter forarbeidet allerede torsdag morgen om han ønsker å få seg noe etter Gullrekka.

Humør, følelser og seksuell aktivitet

Den nederlanske sex-forskeren Marieke Dewitte publiserte i 2015 en studie med navn «Sex in its Daily Realational Context», hvor hun har sett nærmere på hva som påvirker sexlysten og sexlivet til par i hverdagen.

I løpet av en periode på 21 dager, ble 93 heterofile par bedt om å føre en logg to ganger daglig. I loggen skulle de rapportere på følgende punkter:

Humør, egen oppførsel og opplevelse av partnerens oppførsel, følelser rundt parforholdet (hver kveld), seksuell aktivitet, fysisk intimitet og masturbasjon (hver morgen).

Da Dewitte studerte loggene i etterkant, så hun én tydelig trend:

Hvis parene rapporterte gode og positive følelser rundt parforholdet kvelden før, var sjansen større for at de hadde sex dagen etter.

Resultatet var i stor grad gjeldende for både menn og kvinner, noe som langt på vei avkrefter myten om at menn «vil ha sex uansett». Også menn er avhengig av å kjenne på positive følelser rundt kjæresten og forholdet for å få lyst på sex, om ikke i like stor grad som kvinner.

Forskning.no omtalte studien i 2018, og Dewitte, som er psykolog, uttalte da følgende:

- Vi tenker ofte at intimitet er den viktigste motivatoren til sex for kvinner, og at menn er drevet av en mer direkte sexlyst, og deler av resultatene mine bekrefter det. Men det er tydelig at intimitet og hva menn føler om forholdet de er i, også er en viktig motivator for dem.

- Blir for enkelt

Sexolog Bianca Schmidt er mildt sagt ikke overrasket.

- Det sier seg selv at god stemning fremmer sexlyst, uten at jeg nødvendigvis tenker at det er bare humøret og følelsene dagen før som betyr noe for graden av sexlyst, sier Schmidt, og fortsetter:

-Man kan ikke gå helt matematisk til verks når det kommer til sex, det går ikke. Sexlysten fungerer ikke på den måten at «hvis jeg har det godt med kjæresten min rundt klokka 20 torsdag kveld, så får jeg automatisk lyst på sex tolv timer senere». For hva skjer om man har en krangel like etter man loggførte disse positive følelsene?

IKKE OVERRASKET: Bianca Schmidt tror ikke man kan gå matematisk til verks når det gjelder sexlyst, men mener det er selvsagt at humør og følelser overfor seg selv og partneren påvirker hvor ofte man ønsker å ha sex.

Det Schmidt derimot kan still eseg bak, er at sexlysten ikke kommer seilende av seg selv - den må jobbes med. Og hvis du selv har det godt, er glad, lykkelig og fornøyd, så tar du med deg det inn i parforholdet.

LES OGSÅ: Derfor dør spenningen i sexlivet: - Kjærlighet og begjær er motsetninger

Da smitter gjerne de positive følelsene du har overfor deg selv, over på kjæreste din.

- Har man en god tone og positiv stemning, så erdet klart at kveldene blir finere og mer romantisk. Da får man gjerne mer lyst på sex, sier Schmidt, og slår fast:

- Det betyr imidlertid ikke at hvis du er glad klokka ni på kvelden, så er du garantert kåt klokka seks kvelden etter. Det blir for enkelt.

Forskjell mellom menn og kvinner

Dewittes studie viser altså at menn og kvinner har mange fellestrekk når det kommer til hva som påvirker sexlysten deres.

På ett punkt var imidlertid menn og kvinner relativt ulike, nemlig måten sex påvirket dem på.

For menn hadde sex en positiv påvirkning på nærmest alt, og var en boost for selvtillit og humør. For kvinner var sex mer en boost for forholdet enn for dem selv personlig, og sex påvirket hovedsakelig måten de så på partneren og forholdet.

Heller ikke her er sexolog Schmidt særlig overrasket.

- Har man et maskulint tenningsmønster, så er sex ofte veien til nærhet. Har man et feminint tenningsmønster, trenger man gjerne nærhet for å få lyst på sex, forklarer Schmidt.

For å ha det sagt: Menn kan ha feminine tenningsmønster og kvinner kan ha maskuline. Men generelt sett, kan vi oppsummere på følgende måte:

En mann føler gjerne nærhet etter å ha hatt sex og får derfor en boost av det. Sexen gjør at han føler seg elsket og bekreftet. For kvinnen gir ikke sex den samme boosten, fordi sex i seg selv dekker ikke det samme nærhetsbehovet. Kvinnen søker gjerne nærhet før sex. Hun ønsker gjerne bekreftelse på andre måter i relasjonen. Så sexen gir ikke den samme personlige boosten som det menn får.

Men sexologen understreker at god sex helt klart er en fordel for kvinnens velvære også:

- Kvinner og menn drevet av ulike kjønnshormoner. Testosteron er det mest sexlyst-fremmende hormonet vi har. Når det frigis føler vi oss også sterke og fulle av pågangsmot. Kvinner har langt mindre av dette hormonet enn menn. Kvinner styres i stor grad av andre hormoner som ikke er så full av boost. Nårt det er sagt er sex fantastisk «stress release» for kvinner. Det frigis mengder av hormonet oxytocin ved god hudkontakt og orgasme. Dette hormonet er superviktig for kvinnens stresshormonregulering. Så god sex er helt klart en stor fordel for hennes velvære også.

LES OGSÅ: Dette er de vanligste årsakene til skilsmisse

Schmidt tror også at noe av årsaken til kjønnsforskjellen, ligger tusenvis av år tilbake i tid.

- Kroppene våre har det samme signalementet i dag som da vi levde i huler ute i naturen. For å overleve har vi utviklet spesielle egenskaper. Kvinnen skulle bære frem barn og mannen skulle jakte og forsørge, forklarer Schmidt.

- For å overleve som jeger, kan du ikke være så opptatt av folk rundt. Det var fordelaktig for en mann å kunne booste seg selv. Kvinner, derimot, var langt mer omsorgsorienterte. Sånn sett er det naturlig at menn tar sex som et personlig boost, mens kvinner retter seg mer mot omgivelsene.