99 råd og fakta for bilferie på Vestlandet

Det er ikke bare bare å dra på biltur i ukjente områder. Her har du noen råd du trenger og noen fakta du ikke trenger.

I fjor skrev jeg et hjertesukk etter flere ganger å ha ligget bak tyske bobiler på smale vestlandsveier. Av kjente grunner blir det færre tyske bobiler å sukke over i år. Jeg har derfor valgt å være mer konstruktiv i år og heller skrive reiseråd og lokale fakta til norske bilister. Selvsagt konsentrerer jeg mer om de sentrale strøk. Det vil si Vestlandet, ikke bare i Vestland (fylke), men landsdelen.

Vestlandet, som landsdel, er her definert som Rogaland, Vestland (fylket) og Møre og Romsdal.

1. Fyll opp bompengekontoen, for her er det ikke bare i byene vi har bommer her vest.

2. Fyll opp fergekortet. Det gir deg rabatt.

Dette er samme brikke som bompengekortet, men forskjellige kontoer.

3. Ferjer koster. De koster gjerne solid og deler av det du betaler kan fort være bompenger for en vei som (muligens) kommer en gang i fremtiden.

4. Ha paraply og regnklær tilgjengelig i bilen. Du er på Vestlandet.

5. Gulating lå opprinnelig i Gulen. Her kan du nå besøke tusenårstaden Gulatinget.

6. Det at veien ikke har gul midtstripe betyr IKKE at du skal kjøre midt i veien.

7. Smale veier betyr at DU muligens må rygge om du treffer et vogntog eller en utrent bobilsjåfør.

8. Belag deg på at snittfarten blir lav. Ref. smale veier.

9. Sånne store skilt med haker som viser at veien svinger betyr her vest at veien svinger skikkelig.

10. Veier som går mye opp og ned betyr at rekkevidden på el-bilen din synker raskere enn du er vant til.

Svinger (Trollstigen) Foto: John Wycherley (Vi Menn Bil Top Gear)

11. Dersom du bremser før hver eneste sving kjørere du enten for raskt i forhold til egne evner eller har et kjøremønster som passer bedre mellom Oslo og Kristiansand enn på Vestlandet.

12. Dersom du har et kjøremønster som beskrevet over er det et mareritt for lokalbefolkningen å ligge bak deg.

13. Dersom du samler biler bak deg er du lovmessig pålagt å kjøre ut og slippe dem forbi.

14. DAB fungerer ikke i små tunneler og trange daler. Sånn er det bare.

15. 40% av norsk strøm produseres i de tre vestlandsfylkene.

16. 32% av norsk strøm forbrukes i de tre vestlandsfylkene.

17. 21. august åpner turistbroen over Vøringsfossen. På typisk vestlandsk vis er denne både elsket og hatet.

18. Stord har bystatus, selv om ingen andre enn stordabuen skjønner hvorfor.

19. De tre vestlandsfylkene står for over 37% av vår fastlandseksport.

Til sammenligning står Viken og Oslo for knappe 10%.

20. Tar du bort «brenselsstoffer» fra eksporttallene står Vestlandet for ca. 30% av eksporten.



Viken og Oslo står da for ca. 11,5%.

21. Store Skagadølsting, i Luster og Årdal, er med sine 2 405 m.o.h. Vestlandets og Vestlands høyeste fjell.

22. Kvinnherad er landets største hjortekommune med ca. 1 300 felte dyr.

23. Vangsvatnet på Voss ligger kun 47 m over havet.



Til sammenligning ligger Maridalsvannet 149 m over havet.

Typisk vossing Foto: Eirik Hagesæter, BA

24. Halhjem – Sandvikvåg (E39) er den ferjestrekningen i landet der det gjøres størst fraktarbeid av biler (Personbilenhet-kilometer)

25. Det krigsrelaterte begrepet «jøssing» har sitt utspring i en engelsk militæraksjon ved Jøssingfjorden, helt sør i Rogaland, 16. februar 1940.

26. I Rosendal ligger landets eneste baroni.

27. Fjærland, ved Sognefjorden, er offisiell norsk bokby.

28. Haugesund ligger omtrent like langt nord som Horten.

29. Bergen ligger omtrent like langt nord som Minnesund.

30. Det er 418 trappetrinn fra Ålesund sentrum og opp på Aksla.

31. Både Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson har vært sjef ved «Det norske Theater», forløperen til «Den nasjonale Scene» i Bergen.

32. Jostedalsbreen (Vestland fylke) er landets største isbre.

33. Folgefonna (Vestland fylke) er landets sørligste isbre.

34. Voss, med ca. 16 000 innbyggere, har tatt 96 medaljer i OL og VM.

35. Utsira er, med sine 198 innbyggere, landets minste kommune.

36. Jada, vannet i fjordene våre er så klart.

37. Det hender at fjorder er grønne. Det skyldes en harmløs alge og lysets refleksjoner i denne.

Grønn Hardangerfjord Foto: Thomas Mortveit

38. Sognefjorden er verdens dypeste (åpne) fjord.

39. «Oppstemten» er en sti, med ca. 14 000 trinn, opp til Ulrikens topp (Bergen).

40. Stavanger og Sandnes er så sammenvokste at SSB har gitt opp å beregne dem som to forskjellige tettsteder.

41. 6 havner på Vestlandet tar mot 50% av cruiseturistene i landet.

42. Disse 6 havnene, som er Bergen, Stavanger, Geiranger, Ålesund, Flåm og Hellesylt hadde hver for seg flere cruiseanløp enn Oslo i 2019.

43. Bryggeriet i Geiranger heter Geiranger Bryggeri.

44. Vi har i stor grad brukt den dyrebare strandsonen til å bygge veier.

45. Når vi er inne på strandsonen: Vi sliter litt med å skjønne byggeforbud på grunn av allmenn ferdsel der det er totalt umulig å ferdes.

46. Kongens landsted i Bergen, "Gamlehaugen", ser mer ut som et slott enn Slottet i Oslo.

47. Du kan gå fra Equinor Tjeldbergodden og inn i Trøndelag fylke på under en time.

48. Loen Skylift, som åpnet i 2017, løfter deg 1 011 meter over Nordfjorden og gir en «brukbar» utsikt.

49. Det engelskmennene kaller «understatement» er godt utbredt på Vestlandet.

50. «Javell» kan bety ca. 1 002 forskjellige ting i og rundt Stavanger.

Bekkalokk Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

51. Bekkalokk er et så kult navn på kumlokk at mange østlendinger har lyst til å gjemme seg under et.

52. Kristiansund har egen opera, men av forståelige grunner skjer det ikke stort der i sommer.

53. Vestland fylke består av 43 kommuner.

54. Rogaland fylke består av 26 kommuner.

55. Møre og Romsdal består av 36 kommuner.



Til sammenligning består Viken av 51 kommuner.

56. Vestland fylke er 34 059 km2 stort.



Til sammenligning er Viken 24 593 km2 og ikke delt av mer enn en enkelt fjord.

57. Rogaland fylke er 9 377 km2 stort.

58. Møre og Romsdal fylke er 15 101 km2 stort.

59. Vestland (fylket) grenser til Viken.

60. Preikestolen hadde tett på 350 000 beøkende i 2019.

Preikestolen

61. Vestland fylke har 636 531 innbyggere.

62. Rogaland fylke har 479 892 innbyggere.

63. Møre og Romsdal har 265 238 innbyggere.



Totalt sett er dette 1 438 624 innbyggere.

Til sammenligning har Viken 1 241 165 innbyggere og Oslo 693 494

64. Det å forveksle møringer med romsdalinger, og omvendt, er en dødssynd.

Dette vet jeg fordi jeg stadig gjør nettopp det.

65. Det står en totempæl på Nordnes i Bergen.

66. Atlanterhavsveien er 8 274 mater lang og har 8 broer.

67. Vestlandet (landsdelen) har 33% av landets kystlinje.



Nordland og Troms og Finnmark har til sammenligning 41%, mens Viken og Oslo totalt har 2%.

68. Vær derfor ekstra obs på å slippe folk forbi når du nærmer deg et ferjestø*.

69. GPSen din tar IKKE høyde for venting på ferjer.

70. Ferger kan sette i gang alarmen på bilen din. Lær deg hvordan du deaktiverer den og deaktiver den på fergen. Ingen kan stjele bilen din her uansett.

MF Storfjord: Festøya - Solavågen Foto: Paul Kleiven (NTB scanpix)

71. Mat på ferger er dyrere en mat på bensinstasjoner.

72. Svele er IKKE lokalt på hele Vestlandet, men finnes på alt for mange ferger.

73. Der det er plass til det i bredden kjører vi av fergen to rekker om gangen.

74. Feltene ut fra fergekaien er fletting og ikke forbikjøringsfelt eller sted å slippe folk forbi.

Fletting gjøres ellers en bil om gangen.

75. Dersom du slipper av fergen som en av de første bilene: Tenk gjennom om du vil ligge først i køen eller har god tid og bør la dem som mener de har det travelt slippe frem.

76. Norge har 129 ferjestrekninger. 63 av disse er på Vestlandet (Rogaland 8, Vestland 31, Møre og Romsdal 24)

77. Norge har 16 ferjestrekninger på riksveier/europaveier. 11 av disse er på Vestlandet (Rogaland 2, Vestland 5, Møre og Romsdal 4).

78. Bryne er kun navnet på byen. Kommunen heter Time.

79. Vi har ikke gjemt idrettshallene. Vi har så få.

80. Bergen er arealmessig 2% mindre enn Oslo.

81. Øystein Sunde fikk idèen til «Campingvogna» (mellom Seljestad og Låtefoss ..) da han og Ivar Medaas var på turne og ble stående i trafikkork mellom Seljestad og Låtefoss.

Låtefoss Foto: Flickr/Wikimedia (@Andreas Klinke Johannsen)

82. Elbiltettheten er større på Finnøy, Askøy og Averøy enn noe annet sted i landet (2017), noe som fort kan ha sammenheng med ferjer/bompenger.

83. Villsauer finnes ikke. Det er alltid noen som eier en sau.

84. Norske kokker har vunnet «Bocuse d'Or»** 5 ganger. 4 av vinnerne er fra Vestlandet (landsdelen).

85. Ta deg tid til å stoppe hos små lokalmatprodusenter. Det er verdt tiden.

86. Vil du smake geitekjøtt?

Bare glem det. Noen i Oslo har satt kiloprisen å lavt at det kun unntaksvis havner på matbordet.

87. Ta deg et stopp eller ti på lokale bryggerier. Gjerne med BROD sitt bryggeripass i hånden.

88. 9 av regjeringens 20 ministre kommer fra Vestlandet (landsdelen).

89. I følge Nordvegen Historiesenter på Avaldsnes fikk Norge sitt navn av at Karmsundet ble kalt Nordvegen.

Karmsundet Foto: Alexander Urrang Hauge

90. Kinn Bryggeri tok navnet sitt før nåværende Kinn kommune, men samtidig fra gamle Kinn Kommune.

91. På det lille som er igjen av vestnorske skipsverft er det helt vanlig å jobbe en halv time ekstra hver dag for å kunne gå hjem 13:00 på fredag.

92. Bergen og Molde er to av få byer i Norge som er store nok til å ha internasjonale flyplasser innenfor bygrensene.

93. Det finnes fisk i Lille Lungegårdsvann midt i Bergen sentrum og i Breiavatnet midt i Stavanger sentrum.

94. Sjekk salgstidene for øl i kommuner der du har tenkt å handle øl.

Det at butikken er åpen betyr IKKE at det er ølsalg og indremisjonen står fortsatt sterkt på deler av Vestlandet.

95. Rallarvegen er 82 km fra Haugastøl til Flåm, eller 55 km fra Finse til Flåm***, og det er steike godt med øl fra Ægir når en kommer frem.

96. Ålesund har eget bryggeri. Det heter Molo Brew og ligger på moloen ved rutebilstasjonen.

De selger ikke på flaske eller boks og du må dermed innom for å smake bryggene deres.

97. Ja, solen går ned så mye senere her.

Store deler av Vestlandet er i samme tidssone som Greenwich.

98. I Vestland er vi noko meir glade i nynorsk enn i resten av Vestlandet.

99. Jeg har til gode å møte en eneste person som liker navnet Vestland fylke på det som tidligere var Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke.



* Stedet der ferjen legger til

**VM i kokkekunst

***Litt varierende lengder er oppgitt



Det finnes garantert unøyaktig eller omstridte data i denne opplistingen, men ferie er ferie så slapp av og nyt Vestlandet.