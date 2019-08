Er misfornøyd med dommen og krever ny rettsak.

I midten av august ble den amerikanske rapperen Asap Rocky dømt til betinget fengsel for vold mot en 19 år gammel gutt etter en konsert i Stockholm.

Rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, sto sammen med to andre amerikanere tiltalt for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni. De tre ble også dømt til å betale fornærmede totalt 12.500 kroner i oppreisning.

Nå anker den fornærmede 19-åringen dommen. Det skriver den svenske avisen Expressen.

Ifølge avisen er fornærmede misfornøyd med dommen og ønsker en ny rettsak mot rapperen.

- Hans innstilling er at han ønsker at aktoratet anker dommen. Ved en slik anke, kommer han også til å anke, sier 19-åringens advokat Magnus Strömberg til avisen.

- For ham er det en merkelig opplevelse å ha blitt utsatt for denne volden, som ble dokumentert blant annet gjennom bilder, men at gjerningspersonene likevel ikke ble dømt fullt ut, sier advokaten videre.

Foreløpig har verken aktoratet eller forsvaret bestemt seg for om de vil anke dommen. Kort tid etter at dommen falt tidligere denne måneden uttrykte de imidlertid misnøye.

Det gjorde også forsvaret til Asap Rocky.

- Vi er skuffet fordi vi hadde håpet på frikjennelse, sa advokaten Slobodan Jovicic.

Selv har ikke Asap Rocky kommentert ønske til den fornærmede. For fire dager siden la han imidlertid ut et bilde på Instagram der han skrev at han var svært skuffet.

- Jeg er selvfølgelig skuffet, men jeg vil gjerne takke fansen, venner og alle som viste meg kjærlighet i løpet av denne vanskelige tiden. Nå skal jeg jobbe videre- Takk til teamet mitt, mitt managemnet, advokater og alle som sto opp for meg for rettferdighet, skrev han.