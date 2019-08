A$AP Rocky løslates i påvente av dom

Rapperen A$AP Rocky jublet da retten besluttet å løslate ham i påvente av dom i voldssaken mot ham i Stockholm.

Dommen faller 14. august, men den amerikanske musikeren skal ikke lenger sitte varetektsfengslet. Også de to medtiltalte slipper å sitte lenger i varetekt.

A$AP Rocky jublet i rettssalen etter kjennelsen fredag, ifølge avisa Expressen. Rapperen og de medtiltalte er anklaget for vold mot en 19-åring.

Aktor har krevd seks måneder fengsel for A$AP Rocky, mens forsvareren mener han bør frikjennes.

Les også Trump tvitrer om A$AP Rocky

Donald Trump på banen

Den amerikanske presidenten Donald Trump har flere ganger prøvd å blande seg inn i rettssaken mot rapperen. Blant annet ringte han den svenske statsministeren, Stefan Löfven, og har tvitret sin mening om både Sverige og deres statsminister flere ganger.

Etter at det ble kjent at rapperen nå er løslatt har Trump igjen kommet med en uttalelse på Twitter:

- A$AP Rocky løslatt fra fengsel og på vei hjem til USA fra Sverige. Det var en tøff (rocky) uke, kom hjem ASAP A$AP, skriver presidenten.

Vil ha samfunnsstraff dersom kjent skyldig

Rocky selv vil gjerne gjøre samfunnstjeneste i Sverige dersom han blir kjent skyldig. De to andre tiltalte ønsker det samme.

– Dere vet hvor jeg bor, dere har mine kontaktopplysninger og min advokats kontaktopplysninger, og jeg har jobbet med veldedighet så jeg ville ikke hatt noe imot å gjøre noe sånt i helgene. Jeg er easy, sa rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, i retten fredag før det ble kjent at han ble løslatt i påvente av dom.

Aktor Daniel Suneson argumenterte under sinn sluttprosedyre fredag at rapperen burde dømmes strengere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken.

Sunenson mener det blir praktisk vanskelig å dømme rapperen til samfunnstjeneste, og at en slik straff er for mild i forhold til strafferammen.

Les også Forsvarer ber om frifinnelse av A$AP Rocky

Virket fryktløs

Rettssaken ble innledet tirsdag. Da avga 19-åringen sin forklaring. Han forklarte at han trodde han skulle dø da han ble banket opp.

Torsdag var det de tiltaltes tur til å forklare seg. Mayers hevdet da at 19-åringen slo livvakten hans, og at han hadde gjort alt han kunne for å unngå bråk. Han sa også at han ble redd fordi 19-åringen virket fryktløs.

De tiltalte risikerer to års fengsel hvis de blir kjent skyldige, men eksperter tror en eventuelt fellende dom vil bli langt mildere.