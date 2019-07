A$AP Rocky varetektsfengsles i Sverige - må avlyse flere konserter

Mer trøbbel for verdensstjernen.

Rakim Meyers (30), best kjent som rapperen ASAP Rocky, må avlyse flere konserter fordi Stockholm tingrett har besluttet at han skal varetektsfengsles i to uker, melder Aftonbladet.

Den verdenskjente rapperen er mistenkt for mishandling etter et slagsmål i den svenske hovedstaden. Rapperen ble pågrepet etter en konsert. På sin Instagram-konto har han hevdet sin uskyld og publisert et videoklipp som viser opptakten til slagsmålet.

ASAP Rocky skulle egentlig spilt på Kadetten-festivalen i Sandvika onsdag denne uka, men konserten ble naturligvis avlyst.

Nå må rapperen altså avlyse enda flere konserter.