Å sjekke opp oddetallsmenn

Å skrive om sexlivet til folk er krevende. Det aller meste har jo vært omtalt mange ganger før. Jeg vil jo ikke kjede leserne heller.

Stor var derfor gleden da jeg oppdaget noe helt nytt i lunsjen i dag.

Det har seg slik at jeg jobber sammen med en dame som bor i Moss. Dette er en by som tidligere lå i Østfold, men som jeg nå føler har rykket mye nærmere etter at store deler av landet er samlet i Viken.

Det føles godt å komme nærmere hverandre. Jeg vil gjerne bli bedre kjent med hvordan folk har det og hva de driver med. I Moss. Og andre steder. Har du noe å fortelle, ikke nøl med å ta kontakt. Vi petit-skribenter er umettelige.

Før jeg går videre i denne historien er det nødvendig å snakke litt om skilsmisser. En ting er at skilsmisser er den vanligste formen for resirkulering, gjenbruk av ressurser eller opphørssalg, brannskadesalg, du kan gjøre et kupp, utrolig, men sant, det er bare å forsyne seg, alt skal vekk.

En annen ting er at mange norske kvinner og menn kan være naturlig rotete og direkte ustrukturerte. De får ikke orden på noe som helst.

Skilsmisser kan da være en bra ting. Skilsmisser kan være det som får ting på plass, som tvinger frem bedre logistikk og praktiske løsninger. En slik løsning er å ha barna annen hver uke. Dette gjør at menn i for eksempel Moss blir partalls-menn, mens andre blir oddetalls-menn, avhengig av hvilke uker de må ta seg av barn og når de har fri og kan gå på byen for å sjekke damer.

Min kollega har en venninne som har vært skilt i flere år. Nylig tok hun kontakt med sin eksmann. Hun spurte om å få bytte turnus, skifte fra partallsuke til oddetallsuke. Det sa eksmannen ja til. Han sa ja med det samme. Han spurte ikke HVORFOR hun ville skifte uke. Det må sies.

Men min kollega lurte. Hun spurte og fikk til svar at damen nå hadde «rundet» de fleste partallsmenn i Moss, og var klar for å prøve oddetallsmenn.

Forandring fryder. Som det heter.