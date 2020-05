Å vaske bilen hjemme er allerede forbudt i Sverige og Tyskland – nå kan det bli strammet inn i Norge

Kan det bli slutt på å få vaske bilen hjemme?

For mange av oss er noe av det hyggeligste vi kan gjøre en fin sommerdag å finne fram bøtte og svamp – og å bruke god tid på å vaske bilen hjemme på gårdsplassen.

Bilen blir blank og fin, og du får god samvittighet. Den idyllen kan nå slå sprekker.

Det advares nemlig mot å vaske bilen hjemme. I miljøets navn.

I deler av Sverige er det faktisk forbudt og du kan få bot på opp til 10.000 kroner om du vasker bilen på gårdsplassen. I Tyskland er det også forbudt å vaske bilen hjemme.

I Danmark fraråder nå både Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre organisasjoner mot at man vasker bilen på egen gårdsplass.

Miljøproblem

En svensk undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viste at om det blir foretatt ti millioner bilvasker i løpet av ett år, betyr det nesten tre tonn tungmetaller, 1000 tonn oljer og 2500 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og poleringsmidler, rett ned i bakken.

– Dette er faktisk et ganske stort problem, som kanskje ikke så mange tenker over akkurat der og da. Vi har selv to biler i husstanden og jeg vasker nok dem et par ganger i måneden i snitt.

Det sier Iman Winkelman som er leder Virke Servicehandel, til Broom.no.

Iman Winkelman, Leder Virke Servicehandel. Foto: Virke

Han mener det også er viktig å vaske bilen med ren samvittighet.

– Ja, jeg vil jo at barna mine skal vokse opp i ren natur, med fisk i elvene og en frisk skog rundt seg, forklarer han.

Vaskevannet etter en bilvask inneholder blant annet giftige tungmetaller olje- og drivstoffrester og forurenset veistøv

Når dette vannet renner ned i sluk og andre avløp, kan det ende opp med å forurense og skade både dyr, planter og drikkevann.

Se video: Helt nytt bilmerke i Norge – her er dommen

Har ikke tro på norsk forbud

Winkelman mener det finnes gode alternativer til å stå hjemme på gårdsplassen med dette.

– Absolutt. Er man av den typen som ikke liker å vaske bilen sin i maskin, så finnes det mange gode muligheter for selvvask i godkjente vaskeanlegg rundt omkring. Der finnes det oljeutskillere og sandfangere som samler opp forurensningen. Det er veldig bra.

Mange bensinstasjoner tilbyr godkjente vaskebåser, eller gjør det selv-haller. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Men at det blir noe forbud her i Norge, slik som i Sverige og Tyskland, tror han ikke.

– Nei, jeg tror ikke det er hensiktsmessig med et forbud. Slike forbud blir fort sovende bestemmelser som ikke håndheves, og derfor fremstår som symbolske.

I flere norske kommuner, som Bergen og Trondheim, anbefales allerede innbyggere å vaske bilen i godkjent vaskehall. Det eksemplet tror han flere kommuner kommer til å følge etter.

– En eventuell beslutning om å forby hjemmevask av bil vil være noe hver enkelt kommune kan fatte vedtak om, forklarer Winkelman.

Så billig kan du få bobil

Ryddige forhold

– Vi ønsker oss at folk skal få vaske bilen sin med ren samvittighet. Det gjør man ved velge bærekraftige virksomheter for bilvask. Det er også viktig at du som bileier tar ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet, selv om disse, naturlig nok, ofte er billigst.

– Bærekraftige bilvask-virksomheter etterlever de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask og oppsamling av miljøgiftene som følger med, samt sørger for at de ansatte har ryddige arbeidsforhold. Prisen på bilvask hos seriøse aktører er basert på de faktiske kostnadene som er knyttet til etterleving av myndighetenes strenge krav til miljø og arbeidsliv, utdyper Winkelman.

Mange vil kanskje lure på om motivet til Virke er å skaffe mer jobb til medlemmene sine i denne saken. Til det svarer Winkelman slik:

– Vårt utgangspunkt er at det er bedre at forbrukerne bidrar til at seriøse virksomheter overlever, enn at markedsgrunnlaget til de useriøse virksomhetene på området for bilvask blir større. Virke organiserer den seriøse delen av bransjen.

– Når jeg vasker mine egne biler er det tre ting som gjelder. For det første tilgjengelighet. For det andre kvalitet og verdi i arbeidet som utføres – og for det tredje og siste; god samvittighet. Både på grunn av ren og fin bil og for å ha bidratt med en liten miljøskjerv, sier Winkelman til slutt.

Les også: Slik gikk det da sjåføren ble forbannet på sjefen...

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.