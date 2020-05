Aaron Carters gravide eks planla opptreden på voksenunderholdnings-nettsted

Aaron Carter har stått for flere overskrifter de siste månedene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Forholdet mellom den amerikanske artisten Aaron Carter (32) og Melanie Martin (28) ble mye omtalt i kjendispressen i den relativt korte perioden de var et par.

Duoen ble kjærester i januar, og bare to måneder etter, i midten av mars, erklærte Carter sin kjærlighet til Martin ved å tatovere navnet hennes i ansiktet.

Senere samme måned var det derimot dårlig stemning mellom de to, da Martin ble arrestert for vold etter en opphetet krangel i artistens hjem.

Arrestasjonen førte til et kortvarig brudd, men det tok ikke lange tiden før paret fant tilbake til hverandre igjen. I midten av april kunngjorde duoen at de ventet barn sammen, før de igjen gikk hver til sitt.

I ettertid har Aaron Carter uttalt at han er i tvil om det er han som faktisk er faren til barnet i en episode av podkasten «Hollywood Raw».

Med andre ord gikk det ikke helt veien for Carter og Martin. Sistnevnte ser imidlertid ut til å nyte sin nye kjendisstatus som ekskjæresten til en av Hollywoods mest omtalte skandalestjerner – og nå skal hun også ha tatt et steg inn i voksenunderholdning. Det skriver Page Six.

Planlagt videoopptreden

Det er en representant for nettstedet CamSoda som forteller til Page Six at Martin hadde planlagt en opptreden på nettsidene deres fredag. Der skulle hun etter planen blant annet ha svart på spørsmål om forholdet til Carter, samt snakket om stripping og livet generelt.

CamSoda er en plattform der kunder betaler for voksent videoinnhold, inkludert webkamera-stripping, VR-tjenester og interaktive sex-leketøy.

Om Martin faktisk gjennomførte den planlagte sendingen er ikke kjent. Martin har heller ikke uttalt seg om graviditeten etter bruddet, men Carter ser på sin side ut til å ha gått videre.

Les også:Illsint Bryan Adams slettet Twitter-meldingen raskt – men det var allerede for sent

Flere amerikanske medier hevder nemlig at Carter fant lykken igjen bare to uker etter at det ble slutt med Martin, og at han nå dater en kvinne ved navn Viktoria Alexeeva.

Les også: Kardashian-søsterens spøk får fansen til å rase: – Vær så snill, bruk hodet

Flere morsdagshilsener

Trolig vil ikke Carter/Morgan-sagaen ende helt enda, da det som nevnt fremdeles gjenstår å se om det er Carter som er det kommende barnets far. En som derimot er helt sikker på at han faktisk har barn, er rapperen Future (36).

36-åringen har seks barn - med seks ulike kvinner. Da amerikanerne i helgen feiret morsdagen, så han seg dermed nødt til å takke dem alle for jobben de gjør. Dette resulterte i en nokså humoristisk remse med hyllester på Twitter, som blant andre Us Weekly har bitt seg merke i.

Flere har kommentert at rapperen fortjener heder for å faktisk ha sendt en personlig hilsen til hver enkelt av kvinnene, fremfor å takke dem alle i et felles innlegg.

Blant kvinnene Future har barn med, er artisten Ciara (34). Eksparet har sønnen Future Jr. (5) sammen.

Synger om korona

En annen som har vekket oppsikt i sosiale medier nylig, er skuespiller Jake Gyllenhaal (39). Før helgen delte han en video på Instagram der han synger om koronasituasjonen.

Gyllenhaals bidrag er en del av en større serie der kjendiser fremfører sanger skrevet av Jeanine Tesori, komponisten bak musikalen Fun Home, og forfatter David Lindsay-Abaire, ifølge The Hollywood Reporter.

Sangen Across the Way ble ifølge nettstedet skrevet spesielt for Gyllenhaal, som får skryt fra fansen i kommentarfeltet.

– En moderne kjærlighetshistorie, skriver en, mens en annen påpeker hvor bra sangstemmen til skuespilleren er.

En tredje kommentar lyder:

– Hvem, hva hvor? Er dette ekte? Sover jeg? Ikke vekk meg, for dette er nydelig!

Serien består av syv runder med originale sanger, som alle er skrevet, produsert og innspilt i løpet av 24 timer. Tidligere har blant andre Rita Wilson bidratt til serien.