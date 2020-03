Abu hudlfettes av Kjartan: – Det kommer ikke godt nok frem hva som egentlig skjedde

Abu begynner nesten å gråte under kveldens episode av «Camp Kulinaris». Kjartan Skjelde mener det kommer helt feil frem.

OBS Spoiler! Denne artikkelen inneholder avsløringer fra ukas episoder av «Camp Kulinaris».

Denne uka er det komiker og TV-profil Abukakar «Abu» Hussein (32) som er restaurantsjef på «Camp Kulinaris».

Det går til å begynne med tilsynelatende knirkefritt helt til Abu og resten av kjøkkenteamet skal servere mesterkokk Kjartan Skjelde (42) mat på ukas menysmaking.

I forkant av menysmakingen hadde det ifølge Abu skjedd en del ting som gjorde at han valgte å ikke fokusere på å forberede mat til Skjelde, men heller fokusere på å få opp stemningen i gruppa igjen.

Hudflettes

Dermed blir ikke ukas menysmaking helt som forventet for verken Abu eller Skjelde.

En rett mangler og flere retter er ikke laget som de skal, noe som setter sinnet i kok hos Kjartan Skjelde.

– Jeg følte meg veldig liten. Jeg kunne forstå at han ble skuffa, men han stoppet ikke å kjefte. Det som var verst var det at han hele tiden sa at han var skuffa. Så skuffa at han ikke klarte å bli sint, faktisk. Det minte meg veldig om mamma da jeg var yngre, og det er den verste kjeften å få, forteller Abu til Nettavisen.

– Jeg tok det veldig til meg og begynte nesten å gråte. Det var veldig ubehagelig, fortsetter han.

Det hele ender med at Abu går ut for å få litt luft, der de to skværer opp. Se oppgjøret mellom Kjartan Skjelde og Abukakar Hussein under:

Lite forståelsesfull

Ifølge Abu ble ukas menysmaking et resultat av at han hadde prioritert feil. Han hadde nemlig tatt med seg de andre ut på byen for noen øl, i stedet for å forberede seg til serveringen til Kjartan.

– Jeg kan skjønne at Kjartan ble skuffa. Jeg respekter arbeidet hans veldig, og jeg kan forstå at det er respektløst overfor han. Likevel skulle jeg ønske at han kunne sette seg litt inn i valget mitt, slik at han kanskje kunne forstå hvorfor jeg valgte som jeg gjorde, sier Abu.

For Skjelde sin del ble det hele svært overdrevet.

– Tolkes feil

– Jeg så et enormt potensiale i Abu. Han var en av de beste, og jeg hadde store forventninger til han som kjøkkensjef. Når han da leverer noe som tilsier at de har gitt totalt faen, ble jeg veldig skuffa, sier Skjelde til Nettavisen.

Han legger til at han har en enorm stolthet til faget sitt, noe som gjør at han reagerer ekstra sterkt.

– Det var kanskje ikke en pedagogisk riktig tilbakemelding, men med tanke på resultatet angrer jeg ikke, sier han.

Ifølge ham blir det hele blåst opp på TV, mens det i realiteten skal ha gått svært knirkefritt for seg.

SKVÆRER OPP: Abu og Kjartan skværer opp etter en opphetet menysmaking på «Camp Kulinaris». Foto: TV3

– Det blir tolket helt feil, og det kommer ikke godt nok frem hva som egentlig skjer, sier Skjelde til Nettavisen.

Han mener nemlig at man forstår helheten bedre videre i ukas episoder av «Camp Kulinaris».

– Det man ikke ser i den første episoden er at det hele ender godt. Til tross for tidenes verste menysmaking ender det hele i en av de beste serveringene jeg har fått gjennom «Camp Kulinaris» noensinne.

– Derfor angrer jeg ikke på at jeg reagerte på den måten jeg gjorde. Det var viktig for meg å uttrykke skuffelse når jeg visste potensiale i Abu som kjøkkensjef, sier han og fortsetter:

- Når jeg registrerte måten Abu reagerte på med de første tilbakemeldingen var det viktig å støtte og motivere heller enn å kjefte. Heldigvis er Abu en mann som tåler motgang og endret holdningen etter tilbakemeldingen. Med dette fikk han vist frem sitt fulle potensiale som restaurantsjef.

Gode venner i dag

Til tross for noen opphetede scener er de to gode venner i dag.

– Vi ble raskt venner igjen, og jeg er ikke sur på han, sier Abu til Nettavisen og forteller at han ser på situasjonen annerledes i dag.

– Når man setter ting litt i perspektiv skjønner jeg ikke at jeg tok det så tungt. Samtidig er jeg ikke flau over det. Menn kan også vise følelser, legger han til.

«Camp Kulinaris» sendes på TV3 mandag til onsdag klokken 19.30.

