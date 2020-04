Adam Alsing er død

Alsing ble 51 år gammel.

Det melder blant andre Expressen.

Dødsfallet blir bekreftet av familien i en uttalselse via Discovery Networks.

- Det er med stor tristhet og et enormt savn at vi blir tvunget til å kunngjøre at vår elskede Adam ikke lenger er med oss. Etter et par ukers kamp mot covid-19 døde Adam onsdag, er uttalelsen fra Alsings familie.

Videre takker familien personalet på Södersjukhuset i Stockholm.

Alsing er blant annet kjent for sin rolle som programleder for den svenske utgaven av Big Brother mellom 2000 og 2004. Da det var duket for en norsksvensk utgave av samme konsept året etter, var det nettopp Alsing som var programleder - med norske Brita Møystad Engseth.

Expressens kriver at Alsing har vært sykmeldt fra podkasten han til vanlig driver, men programlederen meldte så sendt som i slutten av mars at han snarlig ville returnere til hverdagen i podkasten.

Alsing etterlater seg kona Anette Alsing og sine to sønner, Sebastian og Kasper Alsing.