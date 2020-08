Adam Sandler deler rørende hyllest til kona

Adam Sandler deler hyllest til kona på årsdagen deres. Mens Sophie Elise tar feiden med Mads Hansen et steg videre.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Den amerikanske skuespilleren Adam Sandler (53) har tatt til Instagram for å hylle kona, Jackie Titone (45). Paret har vært gift siden 2003, men ble sammen for 22 år siden.

- For 22 år siden i dag møttes øynene våre og vi falt hardt for hverandre. Jeg ser frem til de neste 22, unge dame. Elsker deg jenta mi, din for alltid, skriver Sandler på Instagram til flere bilder av de to sammen.

Deler sminkefri selfie og takker fansen

Den velkjente artisten Lady Gaga har også tatt til Instagram for å takke fansen. Under et bilde der stjernen smiler helt sminkefri, skriver Gaga at hun er veldig takknemlig for å være nominert til ni MTV Music Awards for det nye albumet «Chromatica».

- Dette er en så vanskelig tid for mennesker over hele verden, jeg er beæret over hvor heldig jeg er som kan ha en slik dag. Jeg håper dere vil vil feire dere selv i dette øyeblikket, alle burde bli nominert til en pris akkurat nå. For tapperhet, mot og for den sterke menneskelige sjelen. Gud velsigne deg, jeg elsker deg, og tusen takk for denne gaven, skriver Gaga etterfulgt av en gråteemoji og et hjerte.

Lady Gaga, eller Stefani Joanne Angelina Germamotta som hun egentlig heter, ble verdenskjent da hun slapp debutalbumet «Fame» i 2008. Av hennes mest kjente sanger finner man hiter som blant annet «Poker Face», «Paparazzi» og «Shallow».

Tar feiden et steg videre

Sophie Elise Isachsen og Mads Hansen har de siste dagene hatt en «minifeide», hvor sistnevnte hevdet førstnevnte hadde redigert rumpa si på et bilde. Sophie Elise nektet på sin side for at hun hadde gjort det, og la først ut et forklarende bilde om at veggen bak var skeiv.

Nå har den tidligere bloggeren tatt det hele et steg videre, og lagt ut et nytt bilde der rumpa tydelig er redigert og uproporsjonert.

- Jeg skjønner ikke hva alle mener at jeg redigerer rumpa mi større???? I would NEVER, skriver influenseren under bildeserien.

Isachsen har flere ganger mottatt kritikk for ting hun har lagt ut på sosiale medier og på bloggen. Hun har også vært på NRK-programmet «Debatten», etter flere feider med bloggkollega Kristin Gjelsvik.

Adoptert hund

Artisten Dua Lipa og hennes kjæreste, Anwar Hadid, har adopert en liten valp sammen. På Instagram har førstnevnte delt en rekke bilder av det nyeste tilskuddet til familien, og avslører at den lille krabaten har fått navnet Dexter.

- Vår lille bestevenn Dexter!!! Tusen takk Labelle Foundation, han er perfekt, skriver Dua Lipa under bildeserien etterfulgt av et hjerte.

Dua Lipa er en britisk artist som har vunnet en rekke priser for musikken sin. I 2019 ble hun sammen med supermodellene Gigi og Bella Hadids lillebror, 21 år gamle Anwar Hadid.

Ugjenkjennelig på nytt bilde

Den siste tiden har musikeren Adele vakt oppsikt etter å ha publisert bilder av seg selv som viser en stor livsstilsendring. Artisten har det siste året gått mye ned i vekt, og mange syntes hun var nærmest ugjenkjennelig da hun la ut et bilde tidligere i vår.

Nå har stjernen lagt ut et nytt bilde, som på få timer har fått over 3,3 millioner likes. På bilder sitter hun nedenfor et fotografi og smiler stort inn i kamera.

En fan skriver følgende under bildet:

«Nehei. Denne personen må synge som bevis før jeg tror på at det er Adele».

Og det er det tydelig flere som er enig i, for vedkommende har i skrivende stund over 900 likerklikk på kommentaren.