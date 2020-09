Adele får støtte etter kritikkbølge

Superstjernens antrekk blir ikke bare slaktet: – Adele ble født og oppvokst i Tottenham, hun forstår mer enn de fleste.

Da den britiske sangstjernen Adele (32) delte et bilde for å markere det årlige Notting Hill-karnevalet på Instagram mandag, var det flere som reagerte på antrekket hun valgte.

32-åringen var for anledningen kledd i en bikini med det jamaicanske flagget, mens håret hennes var satt opp i såkalte «bantu-knuter» – en tradisjonell, afrikansk hårsveis.

– Dette er veldig problematisk. Det er kulturell appropriasjon. Hva skjer med Adele? skrev en på Twitter, der flere beskyldte sangeren for nettopp kulturell appropriasjon.

Nå har Adele selv kommentert bølgen med kritikk for første gang, og får samtidig støtte fra flere kjendiser.

Indirekte svar

Etter alt å dømme tar Adele relativt lett på kritikken.

Kommentaren hennes er nemlig rimelig enkel, og heller ikke et direkte svar til de mange som kritiserer henne.

«Wah Gwaan! Yow gyal, yuh look good enuh», skrev 32-åringen i kommentarfeltet under direktesendingen til popduoen Brandy & Monica, bestående av Brandy Norwood (41) og Monica Denise Arnold (39), tirsdag, ifølge Mirror.

Uttrykket stammer fra språket Patois, et engelskbasert kreolsk språk med vestafrikanske påvirkninger som først og fremst snakkes på Jamaica og blant de som har jamaicansk som morsmål. Det var nettopp Patois som var samtaleemnet til popduoen under direktesendingen deres på Instagram.

– Hun ser bra ut

Den britiske lokalpolitikeren David Lindon Lammy (48) er blant dem som tar Adele i forsvar.

Han har vært parlamentsmedlem for Tottenham siden 2000, og påpeker på Twitter at Adeles bakgrunn fra samme by gir henne et annet innblikk i hvordan kulturen der er.

«Dette (kritikken mot Adele, journ. anm.) ødelegger ånden over Notting Hill-karnevalet og tradisjonen med å kle seg ut. Adele ble født og oppvokst i Tottenham, hun forstår mer enn de fleste. Takk, Adele. Glem haterne», skriver han på Twitter.

«X Factor»-vinneren Alexandra Burke (32) står også opp for artistkollegaen.

– Jeg ser bildet. Hun ser bra ut. Hun har åpenbart jobbet med kroppen sin, det for meg er en bra ting. Hun ser bra ut. Jeg er selv jamaicansk, og jenta mi har vokst opp rundt svart kultur. Folk glemmer at hun er fra Tottenham. Hun spiser antakelig jerk chicken (matrett fra Jamaica, journ. anm.) hele tiden, akkurat som alle oss andre, sa hun under BBCs tv-sending om Notting Hill-karnevalet nylig, ifølge The Sun.

STØTTER ADELE: Alexandra Burke, som selv er jamaicansk, ser ikke hva som er ufølsomt ved Adeles antrekk. Foto: NTB Scanpix

– Alt jeg sier er at hun ser bra ut. La henne se bra ut. Når Popcaan støtter det og sier «ja, jenta mi, du har på deg flagget og du bærer det godt», la henne leve sitt beste liv og la henne være i fred. Vi elsker Adele, la Alexandra Burke til.

Med sistnevnte utsagn refererer Burke til den jamaicanske DJ-en Popcaan (32), som på sin side la igjen en hjerte-emoji i kommentarfeltet under Adeles nyeste Instagram-bilde.

Støtte fra flere hold

Supermodell Naomi Campbell (50), som er halvt jamaicansk, ser heller ikke ut til å ha noe imot Adeles look.

50-åringen la igjen to hjerte-emojier og to emojier av det jamaicanske flagget i kommentarfeltet.

STILLER SEG BAK ADELE: Naomi Campbell er en av mange som la igjen støttende kommentarer under bildet til Adele. Foto: NTB Scanpix

I tillegg skrev skuespiller Zoe Saldana (42) og komiker Chelsea Handler (45) støttende kommentarer under bildet.

Flere jamaicanske fans har også tatt til kommentarfeltet for å uttrykke sine meninger om kritikken mot Adele.

«Til alle dere ikke-jamaicanere som blir sinte på Adele når jamaicanere ikke engang er sinte selv: Dette er et normalt karneval-antrekk», skriver en – mens en annen følger opp:

«Alle ignorante ikke-jamaicanere som kritiserer Adele for å feire jamaicansk kultur: Sett dere. Dere snakker ikke for oss».