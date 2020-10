Fansen ønsker seg ny musikk.

Søndag kveld kunngjorde sangstjernen Adele (32) i et innlegg på Instagram at hun skal lede «Saturday Night Live» 24. oktober. Dette er det første fansen får se av henne på lang tid, og flere gleder seg over at hun er tilbake på scenen.

32-åringen skal imidlertid ikke synge i tv-comebacket, da det er Gabriella Wilson (23) - kanskje best kjent under artistnavnet H.E.R. - som er booket inn som det musikalske innslaget. Fansens skuffelse er tydelig i kommentarfeltet.

Adele har nemlig ikke gitt ut noe ny musikk siden 2015, da albumet «25» kom ut. Flere trodde det nye Instagram-innlegget var et hint om ny musikk på vei, men den gang ei.

«Helt til jeg leste bildeteksten trodde jeg dette var slipp av en ny sang», skriver en, etterfulgt av gråtende emojier.

«Jeg trodde det kom et nytt album, hvorfor skuffer du meg på denne måten», skriver en annen.

«Hvorfor gjør du dette mot oss», spør en tredje.

Returnerer etter tolv år

Selv gleder Adele seg stort til å stå på «Saturday Night Live»-scenen igjen, tolv år etter at hun var der første gang.

Den gang var hun imidlertid den musikalske gjesten.

«(...) Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det, men timingen har aldri vært riktig. Men hvis det noen gang var en tid der vi bare må hoppe i det med lukkede øyne og håpe på det beste, så er det 2020, eller hva? Det vil være nesten nøyaktig tolv år siden jeg først var på showet, under et valg... Som endte med at jeg slo gjennom i USA, så det føles som en sirkel som sluttes, og jeg kunne ikke si nei», skriver hun på Instagram.

Til tross for mye skuffelse i kommentarfeltet er det også flere som gleder seg til å se henne igjen.

«Endelig noe bra i 2020», skriver en.

«Herregud, du er tilbake!! Jeg gleder meg», skriver en annen.

Skapt flere overskrifter

Adele har de siste månedene fått fansen til å måpe ved flere anledninger, mye på grunn av et kraftig vekttap.

Det første sjokket kom en måned etter at det ble kjent at den britiske sangstjernen og ektemannen gjennom syv år, Simon Konecki (46), skulle gå hver til sitt i slutten av september i fjor. Da delte hun et bilde der hun nesten var ugjenkjennelig.

«Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg», skrev hun til bildet.

Siden har hun delt flere bilder i sosiale medier, til blandede reaksjoner fra fansen.

Blant annet har flere ment 32-åringen ser syk ut, i tillegg til at hun senest i august fikk hard medfart etter et bilde der hun kledde seg opp til det årlige karnevalet i Notting Hill. Da ble Adele blant annet beskyldt for kulturell appropriasjon.