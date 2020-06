Adele slipper megahint med nytt bilde

Fansen jubler etter Adeles kommentar.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Fansen venter i spenning etter en oppdatering fra den britiske artisten Adele Adkins (32). I fem år har fansen ventet på et nytt album fra den populære artisten, og nå ser det ut til at albumet er rett rundt hjørnet.

Det femte albumet til 32-åringen er blitt utsatt på grunn av koronapandemien, og ryktene sier at albumet ventes i september. På Instagram søndag kan det late til at det er hold i ryktene. I hvert fall etter fansen å dømme.

- Etter fem cidere, skriver Adele til et nytt bilde av seg selv på Instagram der artisten har sensurert deler av bildet med hjerteemojier.

Det har fått flere til å undre over hva Adele faktisk skjuler bak sensureringen.

- Er dette en teaser? Kommer albumet ditt ut i dag? Fortell oss det nå!! Kommenterer en fan under bildet.

- Selvfølgelig gjør det ikke det. Korona er ikke over. Jeg sitter i karantene. Ta på deg en maske og vær tålmodig, svarte Adele og la til enda et hjertet for å avslutte kommentaren.

Tidligere i år sjokkerte Adele «alle» da hun brøt stillheten etter flere måneder med et bilde av seg selv fra bryllupet til en venn. Ikke bare hadde sangerinnen gått drastisk ned i vekt, men for mange var dette et tegn på at Adele var tilbake.

Ifølge Fox News skal hun også ha uttalt i bryllupet, etter en opptreden hun gjorde der, at de kunne forvente albumet i september.

Drastiske endringer

Adele er ikke alene om å få oppmerksomhet for sitt stadige endrede utseende. Den siste tiden har realitystjernen Khloé Kardashian (36) fått kommentarfeltene til å koke etter at hun nok en gang delte det fansen omtaler som et ugjenkjennelig bilde av seg selv på Instagram.

- Bursdags-«glam», skriver Khloé Kardashian til bildet som nå vekker oppsikt.

Bildet ble tatt i forbindelse med stjernens 36-årsdag.

- Jeg tror dette er den femte versjonen av ansiktet hennes. Nå må det stoppe, kommenterer en.

- Khloé sitt ansikt endrer utseende for hvert månedsskifte. Hvem er denne kvinnen, skriver en annen.

Bursdagen til Khloé vakte også oppsikt på flere hold. På Instgram overrasket blant andre broren Rob Kardashian (33) med et bilde av seg selv for første gang på åtte måneder.

Åpner opp om depresjon

Den siste tiden har popstjernen Katy Perry (35) stått for flere overskrifter i de utenlandske mediene.

Om ikke lenge blir hun mamma for første gang sammen med forloveden Orlando Bloom (43), som hun gjorde det slutt med i 2017 før de fant tilbake til hverandre igjen.

I et nylig interjvu med radioprogrammet SiriusXM CBS har Perry nå åpnet opp om tiden etter bruddet med forloveden, og avslører en tung depresjon.

På den tiden hadde sangstjernen akkurat kommet ut med et nytt album som floppet, noe som ble dråpen i begeret til den vordende moren.

SKAL BLI FORELDRE: Om ikke lenge blir Katy Perry og Orlando Bloom foreldre sammen for første gang. Nå smiler livet, men slik har det ikke alltid vært. Foto: NTB Scanpix

- Jeg hadde gitt ut så mye, og det knakk meg bokstavelig talt i to. I tillegg hadde jeg slått opp med kjæresten som i dag skal bli pappa til barnet mitt, forteller hun i programmet, gjengitt av OK!

- Jeg hadde forventet at jeg skulle fly videre i karrieren på det nye albumet, men i stedet krasjet jeg, forteller hun videre.

Ifølge stjernen var hun til tider så langt nede at hun ble bekymret for sitt eget liv. Heldigvis fant hun løsningen.

- Håp har alltid vært en mulighet for meg på grunn av mitt forhold til Gud og det som er større enn meg, uttalte hun.