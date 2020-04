Adeles kryptiske kommentar skremmer fansen

Da teknikken begynte å svikte under et intervju, kom Adele med en kommentar fansen ikke blir klok på.

Den britiske sangerinnen Adele (31) klarte å avsløre under en venns bryllup i mars at hennes meget etterlengtede nye album er rett rundt hjørnet.

Hun fortalte nemlig at albumet skulle komme ut i september 2020.

Det nye albumet vil da føye seg i rekken av de svært så suksessrike albumene «25», «21» og «19», alle navngitt etter alderen til Adele da de laget.

Albumet ville også bli Adeles første utgivelse siden den mye omtalte skilsmissen med ektemannen Simon Konecki i 2019.

Men nå frykter publikum at det etterlengtede albumet til Adele ikke dukker opp i år allikevel.

Under en Instagram Live-sending som Adele gjestet i helgen, ledet av de to produsentene Babyface og Teddy Riley, kom sangerinnen med en kryptisk kommentar som har fått fansen til å spekulere.

Da Babyface og Teddy Riley slet med lydproblemer i sendingen, som flere kjente stjerner som P.Diddy og Snoop Dogg kommenterte, skrev Adele i kommentarfeltet:

– Kom igjen, det er 2020, det er ikke meningen at vi skal få det som vi vil.

Det er denne kommentaren som nå får fansen til å undre, ifølge Daily Mail.

Flere tror nemlig det kan handle om langt mer enn lyden på livesendingen eller koronakrisen, men heller at Adele ikke får gi ut albumet i september som opprinnelig planlagt.

– Adele jager oss, vi får ikke albumet i 2020, skriver en fan på Twitter.

– Hva mer kan gå galt nå? Dette året suger, skriver en annen.

Da det ble kjent at Adele skulle skilles fra ektemannen som hun giftet seg med i 2016, ble nettet oversvømt av kommentarer om at dette ville bli hennes mest legendariske album noen gang, tatt i betraktning at hun har lagd noen av det siste tiårets største hits på bakgrunn av kjærlighetsbrudd.

Om det vil bli tidenes kjærlighetsbrudd-album vil vi altså kanskje ikke få svaret på i år allikevel.