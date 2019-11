Adeles vekttap skaper oppstandelse

– Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg, skriver sangeren Adele på Instagram.

Sangeren Adele (31) og mannen Simon Konecki (45) skapte overskrifter i september da ble kjent at paret går fra hverandre etter syv års ekteskap.

Nå skriver Adele på ny overskrifter, etter at hun åpenbart har gått ned en del i vekt.

Les også: Offisielt: Slutt for Adele og mannen

– Jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg

I forbindelse med rapperen Drakes bursdagsfest i Los Angeles i slutten av oktober la Adele ut et bilde på Instagram av seg selv med kommentaren «jeg pleide å gråte, men nå svetter jeg».

Fansen tar dette som et tydelig tegn på at artisten har begynt å trene, og enkelte mener hun jobber fram en «hevnkropp» etter bruddet med Konecki.

Fra en Halloween-fest i regi av festplanleggeren Chantel Cohen har det dukket opp ytterligere bilder som tydelig viser at Adele har endret figuren.

I en rød, leopardmønstret kjole er Adele kledd ut som Kaptein Krok:

Nedenfor er bildet Adele la ut i forbindelse med festen til Drake.

Tema for festen var italiensk mafia, og Adele hadde på seg en svart kjole med bare skuldre. Inspirasjonen var figuren Ginger McKenna, fra den smått legendariske filmen «Casino» fra 1995.

– Fettfobi

Adele høster lovord etter bildene, men ikke alle er like imponerte over oppmerksomheten.

I en kommentar i den britiske avisen The Independent stiller jusstudenten Adwoa Darko (24) spørsmål ved å kommentere folks kropper, spesielt når en ikke kjenner bakgrunnen. Hun reagerer også på at folk hyller hvor bra hun ser ut nå sammenliknet med før.

– Det bekrefter at vi lever i et samfunn som idealiserer det å være tynn og hyller kjendis-vekttap som noe iboende positivt. Undertonen bak reaksjonene på Adeles bilder er A) antagelsen om at hennes «gamle» kropp var «feil» og B) at hun nå har gjort et veloverveid og sunt valg, skriver hun ifølge det norske magasinet KK.

Hun mener vi som samfunn lider av såkalt «fettfobi», og advarer mot å kommentere folks utseende og vekttap når man ikke vet hva personen går gjennom på det mentale plan.