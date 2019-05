Adrian (21) er med i årets sesong av «Farmen kjendis»

TV 2 har atter en gang samlet en rekke kjente fjes på en gård, hvor de kjempe den såkalte kampen for tilværelsen.

(Bergensavisen): Innspillingen av den fjerde sesongen av «Farmen kjendis» startet fredag på Gjedtjernet gård, som ligger ved Finnskogen i Grue kommune utenfor Kirkenær.

På TV-skjermen vil 21 år gamle Adrian Sellevoll fra Bergen bli å se neste år.

Han er kjent fra TV-programmet «Ex on the beach» i 2018. Han er også musiker og modell, og har blant annet gått catwalk for merker som Armani.

- Jeg har jo vokst opp med alt dette. Så da de ringte meg var jeg ikke i tvil, jeg har alltid synes at Farmen er jævlig kult, sier han til TV 2.

Saken fortsetter under bildet.



KJENT FRA «EX ON THE BEACH»: Adrian Sellevoll er kjent fra realityprogrammet «Ex on the beach». Foto: (TV 2)

Også tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg (59), frilansjournalist og forfatter Mímir Kristjánsson (32), TV-profil Gunilla Persson (60), artist Anita Hegerland (58), kunstner Erik Alfred Tesaker (39), programleder Triana Iglesias (37), forretningsmann Tommy Sharif (43), influenser Hanna Martine (20), blogger Stina Marie Bakken (26), artist Vidar Villa (29) og skøyteløper Hege Bøkko (27).

Sistnevnte er sammen med Bergens store sønn og skøyteløper, Håvard Holmefjord Lorentzen.

Les også: Nå blir «Farmen»-paret samboere

Programmet blir sendt på TV 2 på nyåret 2020. Innspillingen strekker seg over fem uker.

Ny programleder

Tidligere Farmen Kjendis-programleder Gaute Grøtta Grav er byttet ut med tidligere landslagsutøver i Freestyle og vinner av Farmen Kjendis 2019, Tiril Sjåstad Christiansen (24).

- Jeg har store forventninger og gleder meg veldig mye. Det er noe helt nytt. Jeg har kun vært programleder én gang før, og det var live, men jeg er glad i nye utfordringer. Dette passer meg bra, sier hun i en pressemelding.

Les flere saker fra Bergensavisen her.