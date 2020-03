Adrian Sellevoll i tottene på Mímir Kristjánsson etter «Farmen»-exit

– Jeg ble forbanna, sier Adrian Sellevoll til Nettavisen.

Det ble grenen kunnskap Mímir Kristjánsson (33) valgte å møte Adrian Sellevoll (22) i under søndagens tvekamp, etter at han ble utnevnt som andrekjempe av Sellevoll dagen før.

De to har hatt sine tumulter inne på gården allerede, og da de to skulle møtes til kamp var det stor spenning rundt hvem av dem to som skulle klare å karre til seg en uke til inne på gården.

Sellevoll fikk en knallstart og vant første utfordring i kunnskapskonkurransen, men Kristjánsson hentet seg raskt inn og til slutt vant. Dermed måtte Sellevoll ta med seg sekken og forlate «Farmen kjendis» til flere av deltakernes store skuffelse.

GOD START: Adrian Sellevoll fikk en god start i tvekampen mot Mímir Kristjánsson, men ble raskt tatt igjen. Det hele endte med at han måtte forlate gården. Foto: TV 2

– Feigt

Til Nettavisen forteller Sellevoll at han hadde håpet på en skikkelig tvekamp, og at han ble skuffet over Kristjánssons valg av gren.

– Jeg ble skikkelig forbanna. Jeg synes det var jævlig feigt av ham, sier Sellevoll til Nettavisen og fortsetter:

– Han brukte ryggen min som unnskyldning til hvorfor han valgte noe som ikke var fysisk, når det egentlig handlet om at han selv ikke ville møte meg i en fight, sier han og refererer til skaden han pådro seg rett før han ankom «Farmen»-gården.

Mener resultatet kunne blitt annerledes

Sellevoll synes det var synd at han måtte reise fra gården så tidlig, og mener at utfallet hadde blitt helt annerledes dersom det hadde blitt en annen gren i tvekampen.

– Jeg er ganske rå på slegge, og jeg flink til å presse meg når det kommer til slike ting. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde slått ham ut av «Farmen» hvis det ble en fysisk gren, sier han.

Mímir Kristjánsson er enig med Sellevoll i at resultatet kanskje hadde blitt annerledes om de hadde konkurrert i en annen gren.

– Jeg valgte kunnskap fordi det var der jeg hadde best sjans. Jeg tror nok ikke pappakroppen min hadde klart å måle seg med 22 år gamle Adrian, sier Kristjánsson.

Han mener at Sellevoll burde ha hatt en indikasjon på hva Kristjánsson kom til å velge da Sellevoll valgte han som andrekjempe.

– Samtidig er det mitt privilegium som andrekjempe og velge gren, og så klart velger jeg noe jeg tror jeg kan vinne i. Det er tross alt et spill man er med på som man ønsker å vinne, sier Kristjánsson.

Anklagelsene om at Kristjánsson skal ha brukt ryggen til Adrian som unnskyldning kjenner han seg imidlertid ikke igjen i.

– Det var ganske vanskelig å forstå Adrian. Til oss inne på gården sa han hele tiden at ryggen hemmet ham i å gjøre fysiske ting. Samtidig skjønner jeg ikke helt hva han mener jeg skulle gjort. Det hadde vært rart å valgt en gren som han kunne slå meg i, sier han.

Klar for kamp

Heldigvis er ikke «Farmen»-eventyret helt over for Adrian Sellevoll likevel.

Gjennom serien «Torpet», «Farmen kjendis» sin egen spin-off-serie som sendes på TV 2 Sumo, får 22-åringen muligheten til å konkurrere blant andre utslåtte «Farmen»-deltakere om en plass inn på «Farmen»-gården igjen.

– Jeg ble så glad når jeg fikk vite det. Og jeg skal love deg at jeg kommer til å gi alt der inne, forsikrer Sellevol.

Sammen med tidligere «Farmen»-deltaker Tore Petterson, modellagent Donna Ioanna og TV-profil Alex Rosén kan du følge Adrian Sellevoll mandag til onsdag på «Torpet».

