Adrian Sellevoll og Stina Bakken avslører sykdomsdrama før «Farmen»-opphold

– Turte ikke dra til legen i tilfelle jeg skulle bli disket, sier Adrian Sellevoll til Nettavisen.

Årets sesong av «Farmen kjendis» er i gang for fullt, og allerede har programmet skapt overskrifter og konflikt.

Noen dager før TV 2-suksessen hadde premiere på TV kunne blant annet årets deltakere avsløre overfor Nettavisen at flere av dem hadde jukset under «Farmen»-oppholdet.

For andre var det imidlertid litt mer alvorlige konsekvenser som ble skjult for produksjonen.

- Turte ikke si fra

Bare noen dager før Adrian Sellevoll (22), som tidligere har vært å se i programmer som «Skal vi danse» og «Ex on the Beach», dro inn på «Farmen» - ble han utsatt for en ulykke og skadet ryggen kraftig.

– Jeg falt ned fra førsteetasje i en boligblokk og skadet ryggen, forteller Sellevoll som ikke turte å dra til legen i tilfelle han skulle få beskjed om at han ikke kunne være med i «Farmen».

Starten på Sellevoll sitt «Farmen»-opphold ble dermed ganske trøblete, og i flere dager lå han i fosterstilling i sengen på grunn av smertene.

Måtte til legen

Ikke nok med en vond rygg fikk Sellevoll smake på enda flere utfordringer. På rumpa hadde han nemlig fått en byll som utviklet seg til noe mer alvorlig.

– Jeg fikk en byll på rumpa, som gjorde at jeg egentlig måtte operere, forteller Sellevoll og fortsetter:

– Jeg måtte til legen under innspilling. Jeg fikk antibiotika, så da jeg dro tilbake til legen var byllen forsvunnet. Jeg slapp å operere, men jeg klarte ikke sitte på flere dager, sier at til Nettavisen.

Ikke alene

Adrian Sellevoll var imidlertid ikke alene om å få en tøff start på realityopplevelsen.

Med bare to timers forvarsel ble bloggeren Stina Bakken (27) sendt inn på «Farmen»-gården. Midt på natta måtte 27-åringen pakke og gjøre seg klar for oppholdet.

– Jeg var ferdig med å pakke baggen min halv fire på natten. Så jeg fikk en veldig dårlig start på «Farmen». Jeg sov bare to timer, avslører hun til Nettavisen.

Bare noen timer senere skulle det likevel vise seg å bli verre.

– I helikopteret på vei inn kastet jeg opp tre ganger. Jeg traff blant annet Vidar Villa. Så det var jo et veldig bra førsteinntrykk, ler Bakken.

Kom ikke frem på TV

Heldigvis kom Bakken seg raskt på beina igjen, og etter å ha fått i seg mat ble formen raskt mye bedre.

På TV kommer det verken frem at hun har fått lite søvn eller at hun kastet på vei inn til gården. Dette synes Bakken er dumt.

– Hadde det kommet frem i klippen så hadde folk kanskje skjønt hvorfor jeg sov så mye den første dagen, sier hun til Nettavisen.

Lavterskel for legebesøk

TV 2 kan ikke kommentere enkeltdeltakeres helsetilstand, men forteller at de har en fast, lokal lege som er tilknyttet produksjonen som følger opp problemer som deltakerne har underveis.

– Vi har også lav terskel for å følge opp med lege og lokal legevakt, og dersom legen mener deltakelse ikke er forsvarlig så forholder vi oss selvsagt til det, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til Nettavisen.

Han legger også til at alle deltakerne snakker med en psykolog før innreise.

– Men vi foretar ikke full helsesjekk utover egenerklæring om at man er fysisk i stand til å delta. Vi har også førstehjelpspersonale på alle tvekamper, ofte med ambulanse stående klar, sier han.