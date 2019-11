Adrian Sellevoll viste frem ny kjæreste

Adrian Sellevoll har blitt kjæreste med Amalie Olsen.

(MARIENLYST) Nettavisen: Tidligere Ex On the Beach-deltaker Adrian Sellevoll (21) dukket opp på rød løper med ny kjæreste under P3 Gull lørdag kveld.

Kjæresten er Youtube-stjerna Amalie Olse(20), og paret har vært kjærester siden oktober.

- Det er kjæresten min, ja, bekrefter Sellevoll overfor Nettavisen.

- Hun er ufattelig snill

Paret møttes etter Skal vi danse, hvor Sellevoll røk ut etter fjerde episode. Olsen danset med Victor Sotberg.

- Hun er digg, smiler Sellevoll, og fortsetter:

- Hun er ufattelig snill og jeg liker godt å være med henne. Hun er helt nydelig.

Olsen sier hun falt for Sellevoll fordi han var litt "bad boy".

- Men så er han jo kjempesnill. Han bare tøffer seg på utsiden, smiler Olsen.

NYTT PAR: Adrian Sellevoll og Amalie Olsen er kjærester. Foto: Heiidii Schei Lilleås

Bestemte antrekket

Det var Sellevoll som hadde bestemt hva dama skulle ha på seg på deres første rød løper-opptreden.

- Hun ville egentlig gå med en svart blaser og en bukse i svart skinn, men jeg ba henne droppe det. Dette var mye bedre, mener Sellevoll.

Sellevoll er kjent fra realityserien Ex on the Beach, og var i år med i Skal vi danse. Han røk som nevnt ut etter episode fire, men mente selv det var relativt fortjent.

- Jeg har ikke vært så flink til å trene, så det går fint. Det er andre som fortjener denne plassen mer enn meg, uttalte han fra parketten.

Olsen opprettet sin Youtube-profil i 2014, og har nå over 160.000 følgere.