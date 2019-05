Adrian Sjursen Ådland og Marthe Brenne vant «Paradise Hotel»

Finalist tok med seg 300 000 kroner hjem etter nervepirrende kule-drama.

ROCKEFELLER, OSLO (Nettavisen): «Paradise Hotel» 2019 hadde i dag sin siste episode, og vi står igjen med våre to vinnere, Adrian Sjursen Ådland (24) og Marthe Brenne (22).

FINALEFEST: Paradise Hotel-vinnere Adrian Sjursen Ådland (24) og Marthe Brenne (22) under finalefesten på Rockefeller i Oslo. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Før finalen har det imidlertid ikke vært dramafritt. Severin (24) sto egentlig sammen med Jamilla Waiss (24) inn mot finalen, men valgte å bytte henne ut til fordel for Marthe.

Sjokket var derfor stort når han senere innså at juryen utenfor hotellet hadde valgt å bytte ham ut med Adrian. Dermed sto det et helt nytt par i finalen. Marthe og Adrian vant hotellets siste konkurranse mot Sofie Karlstad (24) og Mario Riera (20).

Prøvelsene var likevel ikke over for de to vinnerne, som måtte gjennom en troskapstest før de fikk utdelt pengepremien. Begge valgte å svikte den andre, og kula ble kastet hardt i bakken fra begge kanter.

