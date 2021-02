Advarer etter at han sovnet med AirPods i ørene: - Du vet aldri hvor de ender opp

Da amerikaneren våknet og tok seg et glass vann, merket han at ikke alt var helt som det skulle være.

Bradford Gauthier, fikk seg en uhyggelig overraskelse tidligere i uka, da legen måtte fjerne en av hans trådløse øretelefoner fra svelget hans.

Han våknet opp som normalt, og alt virket å være i orden. Men da han skulle ta seg et glass vann, var at væsken ikke ville renne ned i spiserøret. Halsen var også litt sår, skriver han i et innlegg på Facebook.

Han spyttet ut vannet, og følte også et press i brystet.

Sporløst forsvunnet

Det neste mysteriet var at en av de trådløse øreproppene var sporløst borte. Gauthier søkte rundt på soverommet, men kunne bare finne én av dem.

Før han sovnet hadde øreproppene befunnet seg der de skulle være - i ørene.

Til NBC Boston 1 forteller Gauthier at han forsøkte å søke opp den savnede proppen gjennom funksjonen «Finn min Airpod». Dette ga ingen resultater fordi batteriet på øreproppene var flatt.

– Jeg tror jeg sannsynligvis hadde fått et hjerteinfarkt hvis jeg hadde trykket på knappen, og det hadde kommet lyd ut fra svelget mitt, sier Gauthier til kanalen.

Fant proppen på et uventet sted

Kona hans kjørte han til medisinsk behandling, og det ble tatt røntgen av halsen hans.

Det viste seg at den bortkommende proppen befant seg i Gauthiers spiserør. Han måtte hastebehandles, og det ble utført endoskopi for å få øreproppen fjernet.

Hans råd til andre er:

– Vær forsiktig når du hører på trådløse ørepropper når du sover, du vet aldri hvor de kan ende opp!

