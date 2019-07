Advarer etter planer om massejakt på «Nessie»

Et nytt Facebook-arrangement skaper både engasjement og advarsler.

Over 19.000 har meldt at de vil være med, og over 39.000 har meldt sin interesse på et Facebook-arrangementet der det foreslås en massejakt på Loch Ness-monsteret i Skottland.

Arrangementet, som har fått navnet «Storm Loch Ness, Nessie can't hide from us all» er tydelig inspirert av det som startet som en spøk om å storme Area 51 i USA, som igjen trolig er inspirert av Netflix-serien «Stranger Things». Area 51-arrangementet ble imidlertid nok mottatt langt mer seriøst enn personen bak arrangementet hadde sett for seg, og det har fått enorm oppslutning.

Datoen det hele skal finne sted i Skottland er også dagen etter Area 51-arrangementet, altså 21. september.

Advarer

Men det er flere likheter. Det er blitt advart kraftig mot å forsøke å komme seg inn på sagnomsuste Area 51 og nå advarer også organisasjonen Loch Ness Lifeboat Station mot å stille opp på arrangementet i Skottland. Det skriver BBC.

- Da det amerikanske militæret ikke er involvert ser Loch Ness noe mindre farlig ut enn å storme Area 51, men her har vi vårt eget sett med problemer, sier en representant, ifølge BBC.

- Vår Atlantic 85 livbåt har en imponerende kapasitet til å frakte overlevende, men selv det vil strekkes av deltakerne på dette arrangementet.

Vannet kan være farlig, påpeker hun, og BBC skriver at innsjøen er svært dyp - tilsvarende to og et halvt Big Ben-tårn, og har en gjennomsnittstemperatur på omkring 6 grader. I tillegg er det fare for bølger på omkring fire meter, samt at man ikke flyter like lett på ferskvann.

Det påståtte Loch Ness-monsteret, som har fått navnet «Nessie» sies altså å befinne seg i innsjøen Loch Ness. Gjennom årene har flere hevdet å ha sett «Nessie», mens forskere og andre har gjort flere mislykkede forsøk på å spore opp sjøuhyret.

«The time is now for us to find dat big boi» heter det under arrangementet.

1.8 millioner

Arrangementet «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» har i skrivende stund 1,5 millioner interesserte, mens 1,8 millioner oppgir at de stiller. Konspirasjonsteoretikere har i flere tiår hevdet at det befinner seg utenomjordiske romfartøy og vesener på området.

Da arrangementet viste seg å skulle ta av så en av personene bak seg nødt til å gjøre det klart at det hele aldri var seriøst ment.

- Hallo, amerikanske myndigheter. Dette er en spøk, og jeg har faktisk ikke tenkt å gjennomføre denne planen. Jeg trodde bare det ville være morsomt, og at det ville gi meg noen tomler opp på internett, skriver vedkommende.

Det amerikanske luftforsvaret har også tidligere bekreftet at de er klar over arrangementet, og har også kommet med en advarsel.

- Area 51 er et treningsområde for det amerikanske luftforsvaret, og vi vil fraråde alle å prøve å ta seg inn på området der vi trener væpnede amerikanske styrker, har talsperson Laura McAndrews sagt til Washington Post.

- Luftforsvaret er alltid klare til å forsvare USA og dets eiendeler, legger hun til.