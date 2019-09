Advarer millioner av Windows 10-brukere

Microsofts siste oppdatering ser ut til å skape flere problemer enn den løser.

Programvareoppdateringer skal normalt fikse problemer og tette sikkerhetshull, men det er ikke alltid tilfelle.

Finansnettsiden Forbes hevder at Microsoft sliter med å kvalitetssikre sine oppdateringer og beskriver det hele som et «minefelt» som ofte skaper flere problemer enn de løser.

Microsofts siste oppdatering (KB4515384) ligger an til å være av de verre, skriver nettsiden.

Flere brukere klager på feil i oppdateringen Microsoft slapp den 10. september. Foto: Skjermbilde (Microsoft.com)

Oppdateringen skal i utgangspunktet hindre hovedprosessoren i PC-en fra å tidvis gå amok (spiking), men kan se ut til å ha skapt problemer for søkefunksjonen i Windows 10, startmenyen, kontrollsenteret, USB-tilkoblinger og lyd.

Ifølge Windows Latest klager brukere på Windows 10 Feedback Hub og sosiale medier også over nettverksproblemer, både lokale nettverk og WiFi.

Microsoft har bekreftet at oppdateringen kan skape problemer for trådløskort fra Intel og Broadcom, men at problemer skal være begrenset til NEC-enheter.

Det forventes at Microsoft raskt kommer med en ny oppdatering som forhåpentligvis retter opp i problemene, men enkelte brukere uttrykker lite håp.

– Forbanna søple-kvalitetskontroll, kommenterer én bruker på Reddit.