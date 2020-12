Advarer mot falske Facebook-arrangementer

En Facebook-side kalt «Norway Live Online» skaper usikkerhet blant norske musikkinteresserte. Både Kurt Nilsen og nå D.D.E. går ut med advarsler om falske arrangementer.

Lørdag lokket arrangørene nemlig med et Facebook live-event av konserten «No e DDE Jul Igjen! i Oslo Spektrum 2020».

Dette arrangementet er derimot avlyst, noe bandet selv måtte tydeliggjøre på sin egen Facebook-side.

«Se opp for falske Facebook-arrangement! Det har i det siste dukket opp mange falske Facebook-sider som utgir seg for å skulle streame konserten vi skulle ha hatt i Oslo Spektrum i kveld. Konserten er som kjent avlyst, og streames følgelig heller ikke», skriver de i et innlegg lørdag kveld.

D.D.E. informerer også om at det også finnes lignende falske Facebook-arrangementer for konsertene i Olavshallen 17.-19. desember.

«Disse konsertene streames heller ikke», understreker bandet.

- Vanskelig

Fredag omtalte Dagbladet et Facebook-arrangement kalt «Kurt Nilsen Julekonsert Online Live 2020», hvor nesten 10.000 mennesker hadde markert seg selv som «interessert».

Der sto også «Norway Live Online» bak eventet, men her hadde ikke arrangørene kommet med noen lenker for billett- eller betalingsløsning.

Det fikk likevel administrerende direktør i Oslo Spektrum, Per-Ole Moen, til å gå ut med en klar advarsel. Han bekrefter også at julekonsertene fortsatt er avlyst.

- Vi har registrert at det ofte dukker opp falske arrangementer og det er vanskelig å få dem bort, selv om vi kontakter Facebook direkte, sier Moen til Dagbladet.

Han forteller at han aldri har hørt om «Norway Live Online» før.

- Føler oss maktesløse

Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen tok selv kontakt med politiet om den falske konserten og fortviler over situasjonen.

- Det er opptil flere slike digitale livestream som er lagt opp som Facebook-events. Vi har vært i kontakt med politiet for å få råd. De er selv ganske fortvilte, og sier at det er lite å gjøre med det. Vi har også rapportert det til Facebook, men vi føler oss litt maktesløse. Politiet sier de ikke har kapasitet til å følge opp, sier han.

Da Nettavisen forsøkte å ringe opp det amerikanske nummeret som står oppført på Facebook-siden til «Norway Live Online», gikk telefonen rett til en automatisk svarer.

I sommer advarte Christer Falck, som har startet et Kronerulling-konsept for artister under koronapandemien, nordmenn mot svindlere på digitale konserter.

Der dukket det opp lenker i kommentarfelt, hvor folk ble bedt om å gi fra seg navn, kontonummer og all annen informasjon.

