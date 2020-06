Advarer nordmenn som skal på bilferie

Det vil være fristende for mange nordmenn å krysse grensen, men forsikringsselskap advarer om at «utfordringene står i kø om noe skulle skje».

Sommerferien i år blir annerledes for veldig mange av oss. Alle de som har bestilt fly og opphold i utlandet har fulgt spent med på utviklingen denne våren.

Nå er konklusjonen at det bare er å droppe Sydenferie i sommer. Nå blir det ferie i Norge for de aller fleste av oss.

Samtidig er en del av «ferielandene» sør i Europa i ferd med å åpne opp. De signaliserer også at de er klare for å ta imot turister fra vår del av verden.

Er løsningen da å sette seg i bilen og sette kursen sørover? Nei, mener forsikringsselskapet Gjensidige.

Kunder har fått problemer

– Vi har per nå ingen restriksjoner når det gjelder bruk av bil i utlandet. Selskapet anbefaler likevel på det sterkeste at man følger reiserådene fra UD og tenker seg nøye om før man krysser grensen. For selv om bilforsikringen gjelder, står utfordringen i kø nedover i Europa - om noe skulle skje.

Det sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han forteller at selskapet har hatt noen saker de siste ukene, der kunder har fått problemer med motorhavari eller andre ting på vei til eller fra Norge.

Får du problemer i utlandet, kan det få større konsekvenser nå enn normalt. Foto: (Getty/ Illustrasjonsfoto)

Gjør det de kan for å hjelpe

– Utfordringen er at det fremdeles er «unntakstilstand» i mange land, og det som var lett å få til for en tid siden, kan by på større problemer i dag. Det handler om reiserestriksjoner i og mellom land, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og så videre. Alt dette gjør situasjonen uforutsigbar og uoversiktlig, og det er nok en stund til vi igjen har en normalsituasjon, sier Voll.

Arne Voll i Gjensidige fraråder bilferie til utlandet på nårværende tidspunkt.

– Hva gjør dere hvis det går galt for nordmenn på biltur i utlandet?

– Vi gjør det vi kan for å hjelpe, men kunder må påregne lengre tid for å få reparert skader og lignende. I tillegg vet vi at det kan være «knotete» med overnatting og hjemtransport fra enkelte land. Må en skadet bil fraktes hjem på alternative måter, har det i noen tilfeller vært problematisk å få den gjennom ved enkelte grensestasjoner, sier Voll.

Bilferie er en svært fleksibel ferieform. Men i år er det nok smarteste å holde seg hjemme i Norge.

Skjønner fristelsen

Arne Voll understreker utfordringene med karantene:

– Ja, her må man påregne ti dager, når man krysser grensen på vei hjem og også på utreise. Krysser man grensen i bil og blir pålagt karantene, må utgiftene til dette dekkes av en selv.

– I tillegg gjelder ikke reiseforsikringen for korona-sykdom eller situasjoner som oppstår knyttet til korona, så lenge utreiseforbudet står. Det er kanskje den viktigste årsaken til å holde seg hjemme. Dette kan jo endre seg for noen land fremover, det er derfor viktig å holde seg oppdatert.

Ifølge UD vil det innen 15. juni vurderes om det vil gjøres unntak fra reiserådet til nordiske land.

Voll fraråder også utenlandstur med bobil eller campingvogn.

– Ja, det samme gjelder her også. Med så mye usikkerhet i store deler av Europa, er det mange gode grunner til å holde seg hjemme. Fristelsen for å krysse grensene er nok stor hos mange, men blir en syk, det skjer det en ulykke eller en selv blir skadet, kan konsekvensene bli store.

