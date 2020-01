Advokat: – Meghan og Harry er på vei til å bli milliardærer

Ifølge advokat og mediemann Harvey Levin er prinsen og hertuginnen Harry og Meghan snart milliardærer. – Årsaken er enkel.

Prins Harry (35) og Meghan Markle (38) sjokkerte både dronningen og resten av verden i begynnelsen av januar 2020 ved å annonsere at de vil trekke seg fra sine kongelige plikter.

Etter et møte i kongefamilien godtok dronning Elizabeth parets ønske, men ikke uten vilkår.

Hertugen og hertuginnen av Sussex må gi avkall på både tittelen «deres kongelige høyhet» og sin kongelige apanasje. I tillegg må de betale tilbake 2,4 millioner pund, nær 28 millioner kroner, som de har brukt på å pusse opp parets hjem Frogmore ved Windsor.

Les også: Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

Siden har det blitt stilt spørsmål ved hvordan Meghan og Harry skal tjene penger.

Den profilerte advokaten Harvey Levin og grunnleggeren av TMZ, en av verdens største kjendisnettsider, forteller i et intervju med Fox News at det neppe blir et problem.

Etter å ha diskutert temaet med «Shark Tank»-stjernen og mediemogulen Mark Cuban er Levin overbevist om at paret kommer til å bli milliardærer. Cuban eier blant annet basketballaget Dallas Mavericks.

SPÅR STYRTRIK FREMTID: Advokaten Harvey Levin hevder prins Harry og Meghan Markle er så salgbare at de kommer til å bli milliardærer. Foto: SupportPDX (CC BY 2.0)

– Misforstå ikke, Harry og Meghan er svært salgbare, svært salgbare. Vi har snakket med Mark Cuban, som vet ett og annet om merkevarebygging, business og underholdning, og han tror de kommer til å bli milliardærer.

Ifølge Levin er årsaken enkel:

– De er etterspurte mennesker. De er unge, vakre, intelligente, interessante mennesker, og Oprah har allerede inngått et samarbeid med Harry om en dokumentar rundt psykisk helse.

Prins Harry har blant annet kritisert pressen for å legge et enormt press på sin kone, og har antydet at han klandrer tabloidene for morens dødsfall.

Les også: Derfor er denne kvinnen den eneste personen Harry og Meghan følger på Instagram

Harvey Levin har intervjuet en rekke mennesker om Harry og Meghan til en 60 minutters dokumentar om paret som skal vises på Fox News og TMZ. Her blir paret sammenliknet med det tidligere presidentparet Barack og Michelle Obama.

– En av dem vi har intervjuet omtaler dem som «Junior-Obamaene» når det gjelder å tjene penger fordi de er så salgbare.

MER AV DETTE: Vi kommer til å se mer av prins Harry og Meghan Markle på denne måten, tror amerikanske medieeksperter. Foto: Jonathan Brady (Pa Photos / NTB Scanpix)

Prins Harry og Meghan Markles kunngjøring kom som en overraskelse i 2020, men ifølge Levin hadde paret planlagt det hele en stund.

– Det er ikke tvil om at de bestemte seg for å gjøre noe slikt for en stund siden. De forstod ganske tidlig at det ikke funket, allerede før sønnen Archie ble født, hevder Levin.