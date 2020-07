Advokat: – Robert de Niro har økonomiske utfordringer

Robert de Niros advokat uttaler at skuespilleren har gått på et solid inntektstap på grunn av koronaviruset.

I likhet med mange andre skuespillere, har ikke Robert de Niro (76) kunnet utøve yrket sitt som vanlig etter at koronaviruset har slått ut filmindustrien.

I tillegg har de Niro investert store summer i restaurant- og hotellbransjen, som også fikk merke at folk ikke lenger kunne dra ut som tidligere.

I sum har skuespilleren gått på solide inntektstap sammenliknet med tidligere år, skriver Fox.

Det kom fram i rettsalen nylig da Robert de Niros tidligere kone, Grace Hightower (64), reagerte på at grensen på kredittkortet hennes var senket fra 100.000 dollar til 50.000 dollar i måneden.

Det vil si fra rundt 950.000 kroner til om lag 475.000 kroner i måneden.

Robert De Niro og Grace Hightower giftet seg i 1997 var i et stormfullt ekteskap fram til 2018. De har to barn sammen. Foto: Evan Agostini (Invision / AP / NTB Scanpix)

Ifølge Hightowers advokat ønsker de Niro heller ikke at ekskona eller hennes to barn skal kunne oppsøke skuespillerens hjem i New York.

Robert de Niros advokat, Caroline Krauss, informerte om at restaurantkjeden Nobu tapte nær 30 millioner kroner i april og rundt 19 millioner kroner i mai.

Skuespilleren måtte også ut med 4,8 millioner kroner til investorer nylig. Ifølge Krauss måtte de Niro låne summen fra forretningspartnere «fordi han ikke har pengene», skriver Fox.

I avtalen mellom de Niro og Hightower heter det at ekskona skal få 1 millioner dollar i året så fremt skuespilleren tjener minst 15 millioner dollar i året selv. Dersom han tjener mindre, får også Hightower tilsvarende mindre.

Ifølge advokat Caroline Krauss er Robert de Niro «heldig om han tjener 7,5 millioner dollar» i 2020. En skulle anta at skuespilleren har til klor i bassenget likevel, det tilsvarer mer enn 70 millioner kroner.

Hightowers advokat, Kevin McDonough, ville ikke gå med på at de Niro var i så store økonomiske vansker at det måtte gå utover ekskona.

– Jeg tror ikke på at en mann som er god for 4,7 milliarder kroner og tjener 285 millioner kroner i året plutselig i mars må kutte ektefellestøtten med 50 prosent. Jeg vil si at de Niro bruker Covid-pandemien til å gi kona inn økonomisk, sa advokaten.

Dommeren ga de Niro medhold i å senke kjøpsgrensen på kredittkortet til 470.000 kroner i måneden, men bestemte at han skulle betale ekskona drøyt 700.000 kroner på toppen slik at hun kunne finne seg et sommerhus til seg og sine to barn.

– 475.000 kroner i måneden ser ut til å være absolutt nok til å unngå uopprettelig skade, sa høyesterettsdommer Matthew Cooper i kjennelsen.

