Åge Stens joker i Stjernekamp: Satser alt på trønderne og østfoldinger

Østfoldingen mener han er Stjernekamps «gæmlis», men han kan sikre seg flere stemmer på en snedig måte.

Denne uken ble høstens Stjernekamp-deltakere avslørt og blant dem som har takket ja - etter å ha takket nei hele seks ganger, er rockeren Åge Sten Nilssen.

Nilssen har en svært trofast tilhengerskare i Østfold, men nå håper han å ekspandere.

Til Nettavisen avslører han at han flytter til kjæresten Christine Prescovia Grande i Trøndelag i juni.

– Så det er slik du skal sikre deg flest stemmer i konkurransen?

– Haha, ja, jeg får håpe på stemmer fra Trøndelag! Kanskje «døm» i Østfold vender meg ryggen? Neida, jeg håper Østfold-publikummet vil at jeg skal være med videre, forteller artisten spøkefullt på klingende Østfold-dialekt.

Beleilig lansering

Det kommer til å bli en meget travel høst for den joviale rockeren.

Deltakelsen i konkurransen er ikke helt tilfeldig, for i oktober gir han ut skive og i november håper han å fylle Oslo Spektrum med Queen-hyllesten «The Show Must Go On».

I tillegg har han store, hemmelige planer for 2020.

HEIER PÅ DE UNGE: – Endelig har det blitt et utstillingsvindu for nye, lovende artister eller artister som aldri helt har fått gjennombruddet sitt, Sier Åge Sten NIlsen med referanse til Adam Douglas og Knut Anders Sørum. Selv håper han å ikke ryke ut fordi han er en «gæmlis» i konkurransen. Foto: Paul Weaver

– Jeg har levd av musikken i 20 år og jeg tenker ikke på dette som et karrieretrekk, jeg skal bare kose meg, men det blir også en fin måte å fortelle at jeg gir ut nytt album på, ler artisten.

Første sending er temaet beleilig nok arenamusikk, og allerede da skal han trekke frem sitt sterkeste kort - Queen.

Redd for jokerne

Hanne Sørvaag avslørte under artistslippet at hun takket ja til konkurransen fordi hun hadde tenkt at hun måtte være mer positiv og si «ja» til ting.

– Jeg kommer til å være ukomfortabel mange steder, men det er bra med litt motstand, sier hun tappert til Nettavisen.

Selv om hun er blant de mest profilerte artistene i årets konkurranse er hun slett ikke sikker på at det vil være en fordel.

– Her tror jeg det er en «dark horse» et sted og jeg har lyst til å tippe på det, selv om jeg vet om jeg ennå ikke vet hvem det er, for det har vist seg sånn at det gjerne er en som overrasker og som vokser i løpet av konkurransen.

Disse ti skal kjempe i Stjernekamp

At det kan være mange jokere har Hanne Sørvaag helt rett i, for da NRK slapp årets artister til Stjernekamp var det mange relativt ukjente talenter.

– Man vet aldri i en ny sesong når det kommer til å bli. I år er det mange unge, kjempespennende sangere, forteller Mona B. Riise og Thomas Felberg.

HER ER STJERNEKAMP-DELTAKERNE FOR 2019: Adrian Jørgensen, Beate S. Lech (kjent som Beady Belle), Åge Sten Nilsen, Andrea Santiago, Kim Rysstad, Anette Amelia Hoff Larsen, Sondrey, Kari Gjærum, Bilal Saab og Hanne Sørvaag. Foto: Paul Weaver

Vil gå for seieren



Han har deltatt i The Voice og senest i Melodi Grand Prix og fått den litt sure, men like fullt imponerende andreplassen begge steder. Adrian Jørgensen (27) fra Bindalen er ydmyk når det gjelder plasseringen i Stjernekamp.

– Blir det andreplass igjen vil jeg være superfornøyd uansett, men det er klart at jeg går for å vinne, jeg gidder ikke si noe annet, smiler den ydmyke 27-åringen som tror han får spesielt stor konkurranse fra en fersk «trønder»:

Kommer til å avsløre alt som skjer bak scenen

Sondrey (24) er for mange en ukjent kar, men et aldri så lite multitalent i konkurransen. I tillegg til å hevde seg innenfor sjangrene R&B og rap, er han også glad i å spille instrumenter og å covre artister.

Den trivelige 24-åringen fra Øyer i Oppland har allerede en følgerkare på YouTube og den siden av seg tenker han å ta med inn i konkurransen.

– Jeg vil filme bak scenen og vise en side av meg selv som kanskje ikke så mange kjenner, forteller Sondrey om hvordan han skal få yngre publikummere til programmet.