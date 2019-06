Airbus har avslørt framtidens kampfly

Frankrike, Tyskland og Spanias kampflyplattform Future Combat Air System kan utstyres med atomvåpen og jage i flokk med ubemannede kampdroner.

Airbus og den franske flyprodusenten Dassault Aviation har nettopp vist fram sin visjon for et 6. generasjons kampfly – Future Combat Air System (FCAS).

Dassault er kjente for sine Rafale- og Mirage-jagerfly. Dette er det første kampflyet Dassault har utviklet fra bunn på 40 år.

Selve flyet skal ikke være på vingene før tidligst i 2026, men en modell av flyet ble avduket på flyshowet i Paris mandag 17. juni.

NESTE GENERASJON KAMPFLY: Dassault Aviation og Airbus avduket en modell av det kommende kampflyet kjent som Future Combat Air System (FCAS). Foto: ERIC PIERMONT (AFP / NTB Scanpix)

Modellen viser at piloten vil ha fullt utsyn fra cockpit. Flyet er utstyrt med to motorer og har to digre luftinntak ikke helt ulikt F-35.

Vingeformasjonen er designet som en såkalt «cranked arrow», hvor vingene har en knekk omtrent på midten. Dette gir mer volum i kroppen til flyet, som kan gi mer plass til våpen og drivstoff.

Designerne ser også ut til å ha minimert flapper, styre- og balanseror som igjen vil øke FCAS' stealth-egenskaper.

Denne illustrasjonen viser hvordan ingeniørene ser for seg cockpiten i FCAS:

Popular Mechanics skriver at flyet etter all sannsynlighet vil være beregnet på én pilot da kostnadene for å utvikle plass til to piloter er altfor høy. Modellen som er advuket ser ut til å være en fjerdedel eller tredel større enn Rafale, hevder Tony Osborne i Aviation Week & Space Technology.

Frankrike har tradisjonelt utviklet sine egne fly, men FCAS kan komme til å erstatte både Rafale og Eurofighter som kampfly også i Spania og Tyskland. Britene går for en annen flytype avduket som Tempest i 2018.

Skreddersydde kampdroner

Som med konkurrerende flysystem er FCAS mer et kampflyplattform bestående av flere system som arbeider sammen. Dassault utvikler og designet selve flyet mens Airbus leverer skyløsninger og fjernstyrte støttefly.

SYSTEM AV SYSTEMER: FCAS er designet som et angrepssystem som kan kommunisere og arbeide sammen med andre system. Foto: Airbus

Airbus har publisert en video som viser hvordan det er tenkt at flyet skal samarbeide med droner og skybaserte system. Se videoen i toppen av artikkelen.

Dronene kan fungere helt eller delvis automatisk på kommando fra piloten i hovedflyet. De kan også skreddersys til hvert oppdrag.

I kamp skal piloten kunne kontrollere flere ubemannede droner, noen designet til å etterligne fullverdige jagerfly, andre som kan forstyrre fiendens elektronikk og atter andre som kan angripe fiendtlige luftforsvarradarer og rakettskyttere.

System av systemer

Ideen er lik Boeings «Loyal Wingman»-konsept, men er utvidet med et «system av systemer» hvor kampfly og droner er ett system som sømløst og smart skal kunne samarbeide med andre system – det være seg andre støttefly, informasjonssystem, bakkestyrker eller hvilken som helst annet kompatibel funksjon.

Denne grafikken illustrerer hva Airbus mener med «system av systemer». Foto: Airbus

FCAS skal også kunne bevæpnes med atomvåpen. I Frankrike mest sannsynlig ASMP-missilet mens Tyskland og andre NATO-land nok vil kreve tilpasning til B-61 Mod 12-atombomben.

Dagens F-35 er 5. generasjon jagerfly. Nøyaktig hva som definerer et 6. generasjons fly er fremdeles uklart, men egenskaper som å kunne kontrollere kampdroner og være tilkoblet en nettsky for å kommunisere, sende og motta data begynner å bli vanlig forventing.