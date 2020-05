Akkurat lansert: Nå blir elbilen mye dyrere

Skrur kraftig opp prisen på Lexus UX 300e.

Toyota-konsernet har ikke vært tidlig ute med elbiler, i stedet har de satset tungt på hybridteknologi.

Men nå skjer det ting. Toyotas premiummerke Lexus er først ut i en større elektrisk satsing. Deres elbil UX 300e har akkurat kommet til Norge.

Her er det snakk om førproduksjonsbiler som nå er fordelt rundt som demobiler hos landets Lexus-forhandlere.

Kundene som har bestilt bilen må imidlertid smøre seg med tålmodighet. De første leveringene skjer ikke før i høst.

De som har vært tidlig ute her, har også spart en god slump penger. Bransje-nettstedet Bilbransje24.no forteller nemlig nå at Lexus-elbilen får en kraftig prisøkning, allerede før den offisielt er i Norge.

Skyldes valutasvingninger

– Vi har økt grunnprisen på alle UX300e-modellene med 40.000 kroner - en flat prisøkning, sier Lexus-sjef Knut-Erik Jahnsen, til Bilbransje24.no.

Han legger til:

– Alle kundene som har signert reservasjon før 30. april omfattes ikke av økningen.

Prisøkningen gjelder ikke for ekstrautstyr, og skyldes i stor grad valutasvingningene den siste tiden.

Vi kjenner igjen det litt særegne designet fra Lexus også på UX.

Får det tøffere

Før dette, startet UX 300e på 359.000 kroner for Comfort-utgaven. Bestselgeren er ventet å bli "mellomversjonen" Premium, som opprinnelig var priset til 398.000 kroner. Topputgaven Luxury hadde prislapp på 440.000 kroner.

Med 40.000 kroner på toppen av disse prisene, er det nok grunn til å tro at UX 300e får det tøffere i en klasse med stadig flere konkurrenter.

Med rekkevidde et stykke over 300 kilometer (Lexus har ennå ikke noe offisielt WLTP-tall på den) og med hurtiglading på maks 50 kW, har UX 300e noen begrensninger i forhold til de beste rivalene.

Lexus UX 300e er en typisk kompakt-SUV, men den leveres ikke med firehjulsdrift.

Vil bli godt fornøyd

Dette skrev vi i Broom da vi testet den elektriske Lexusen for første gang:

Bilen byr også på et noe annerledes design, både utvendig og kanskje særlig innvendig. På godt og vondt. Noen liker det. Andre er mer skeptiske. Bakseteplassen trekker også en del ned. Den er mest av alt en veldig hyggelig bil for to.

Fine materialer og god finish preger interiøret, men Lexus velger en litt annen strategi på sitt interiørdesign enn mange andre gjør

Heller ikke rekkevidde, strømforbruk og ladehastighet er noen paradegren for 300e. Det er litt synd.

Hadde den klart minst 400 WLTP-kilometer og ladet 100 - 150 kW hadde den vært en spesifikasjonsvinner i segmentet. Nå er den i beste fall midt på treet.

Vi tror likevel de som kjøper denne vil bli godt fornøyd. Å velge en 300e er et bevisst valg. Man kjøper ikke Lexus ved en slump eller tilfeldighet.Bilen er fin, godt utstyrt, lett å like og skiller seg litt ut fra mengden. Ikke minst har man tryggheten om Lexus-kvaliteten liggende i bunnen. Det i seg selv er gode argumenter for kjøp.

