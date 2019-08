Akkurat offisiell: Audi RS 6 blir drømmebil for mange nordmenn

Familiebilen RS 6 får Lamborghini-motor! Se bildene.

Audi RS 6 er et modellnavn som klinger godt i ørene på mange bilentusiaster. Grunnen til det er at den gjennom flere tiår har vært et lokomotiv av krefter – pakket inn i en praktisk og romslig familiebil. RS 6 er ganske enkelt drømmebilen for mange – og har vært det helt siden den så dagens lys i 2002.

Noe av forklaringen på at vi har vært spesielt glade i denne bilen i Norge, har å gjøre med at den leveres med firehjulsdrift – og som stasjonsvogn. Og har gjort det hele tiden.

Dagens RS 6 er uten tvil den råeste utgaven Audi har produsert. Topputgaven, som heter RS6 Performance, spytter ut 605 hk! Det er spektakulært mye krefter i en stasjonsvogn.

Så klarer den også 0-100 km/t på 3,7 sekunder – og en toppfart på 305 km/t. Vi har faktisk testet at den klarer den magiske 300 km/t-grensen! Les mer her

Det er med andre ord ingen lettvekter som nå skal fornyes. Både Mercedes og BMW har dessuten lagt lista høyt med de nye toppmodellene AMG E 63 S og M5 Competition. Men Audi har ingen planer om å være noe mindre vågale!

Denne luksusbilen gjør 300 km/t!

Audi har akkurat avduket den nye Audi RS 6. Det er ingen tvil om at RS 6 har et langt mer aggressivt designspråk enn A6. Foto: (Audi)

Lamborghini-motor

For akkurat som i flere av de tidligere toppmodellene til Audi, finner vi en Lamborghini-motor under panseret. Faktisk den samme som står i verdens raskeste SUV: Urus.

Den 4-liters mildhybrid V8-motoren har i RS 6 effekten 600 hk/800 Nm. Det er fem hestekrefter ned, fra den råeste utgaven av dagens modell.

Men den gjør likevel 0-100 km/t på halsbrekkende 3,6 sekunder. 0,1 sekund raskere enn dagens RS 6 – men litt tregere enn erkekonkurrentene fra BMW og Mercedes. Her skal det legges til at det er rimelig å anta at det også vil komme en RS 6 Performance, som blir enda hvassere.

Toppfarten er fortsatt nord for 300 km/t. Nærmere bestemt 305 km/t – om du bestiller Dynamic Package Plus.

Her er kraftkilden! 4-liters V8 mildhybridmotor som yter 600 hk/800 Nm. Foto: (Audi)

Avansert firehjulsdrift

Som vanlig får du selvsagt Audis svært gode firehjulsdrift, quattro, som sørger for å plante kreftene i bakken.

Kraftfordelingen foran/bak er 40/60 via en mekanisk senterdifferensial. Ved hjulspinn overføres kreftene automatisk til den akselen som har best feste. Opptil 70 prosent kan sendes til forhjulene, mens hele 85 prosent av kreftene kan leveres til bakhjulene.

I tilvalgene «dynamic package» og «dynamic package plus» får du også quattro sport differensial bak, som aktivt fordeler drivkreftene mellom bakhjulene, og ytterligere forbedrer grep, stabilitet og dynamikk.

Det blir også en helt ny launch control, som skal gi deg ekstra heftig fraspark.

Audi med firehjulstrekk og 700 hk.

Tar plass

I kjent stil blir RS6 også betydelig breddet, i forhold til en vanlig A6. Det er et grep vi har sett gjennom alle generasjonene av RS 6.

Med unntak av fordørene, taket og bakluka består faktisk hele karosseriet av RS-spesifikke deler. Bilen er breddet 40 millimeter på hver side, noe som gir markante hjulhus, og understreker den sporty karakteren til den kraftfulle stasjonsvogna. 22-tommer store hjul (tilvalg) understreker de slående proporsjonene.

I tillegg til det nye panseret, med forhøyning for å romme kraftverket under, adopterer også RS 6 Avant frontlyktene fra A7. Disse har ikke bare et slankere og sportsligere uttrykk, men gir også mulighet for RS Matrix LED laserlys, med mørke omfatninger som et ekstra kjennetegn for RS 6 Avant i A6-familien.

Sportseksosanlegg med sorte enderør er tilvalg. Tipper de gir lyd fra seg! Foto: (Audi)

Sportseksosanlegg

Et annet grep vi kjenner fra tidligere modeller, er at man har satt ett digert og ovalt enderør i krom på hver sin ende av diffusoren. Et RS-sportseksosanlegg med sorte enderør er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Audi har garantert jobbet mye med lydbildet. Det er magisk på dagens RS6 – så spørs det om miljøkravene har gjort den nye litt snillere i bjeffingen.

Hekken har ellers en takspoiler og en spesiell RS-støtfanger og designelementer i sort høyglans.

Luftfjæring

«RS adaptive air suspension», som altså betyr luftfjæring, er standard. Den dynamiske dempingen er tunet spesielt for RS. Takket være nye luftfjæringsmoduler med 50 prosent høyere fjærstivhet tillattes for første gang en toppfart på 305 km/h – da med tilvalget «dynamic package plus». Understellet kan sette i flere ulike modus, og inkluderer automatisk høydejustering.

Karosseriet på nye RS 6 Avant er i utgangspunktet 20 mm lavere enn en Audi A6 Avant med standardunderstell. I hastigheter over 120 km/t senkes bilen ytterligere 10 mm. Et «lift mode» kan heve bilen 20 mm igjen i lave hastigheter. Spennvidden i RS-understellet gir sjåføren fritt valg mellom langturskomfort og maksimale kjøreegenskaper.

Som tilvalg, i enten «dynamic package» eller «dynamic package plus», kan RS 6 Avant leveres med firehjulsstyring.

Tore sperret opp øyenen – oppdaget ny toppmodell

RS-visning

Innvendig er det selvsagt sportsratt med flat bunn og girhendler – og sportsseter. Som tilvalg kan RS-setene leveres i perforert valcona-lær, som for første gang også gir mulighet for seteventilasjon.

To RS-designpakker – rød eller grå – gir ekstra farge og sportslig touch til interiøret.

RS Monitor-visningen gir føreren mulighet til å få overblikk over temperaturer og aktuelle kjøreparametere som for eksempel dekktrykk og dekktemperatur i det øvre displayet. De digitale instrumentene vil også i en spesiell RS-visning gi informasjon som dreiemoment, levert effekt, motoroljetemperatur, turbotrykk, rundetider, akselerasjonsmålinger og g-krefter. En girskiftindikator varsler også føreren om når turtallsperren nærmer seg. Velges «head-up-display», kan også RS-spesifikk informasjon vises der.

Interiøret er i stor grad slik vi kjenner det fra A6. Men egne seter, RS-ratt og RS-emblemer er noen av detaljene som gjør at det skiller seg litt ut. Foto: (Audi)

Pris

Den norske importøren opplyser til Broom at prisene er ikke klare ennå, men at de ikke er langt unna.

Legger du litt ekstra penger i bilen, kan du få både 22" felger og keramiske bremser. Du kan også få med hengerfeste! Her har du krefter til å trekke alle vognene på campingplassen – og sikkert ei hytte eller to i tillegg!

Bagasjerommet har et volum på 565 liter, som kan økes til 1.680 liter ved å felle ned baksetet.

Bilen er ventet på markedet allerede mot slutten av 2019. Audi Norge sier ikke hvor mange de forventer å selge – men salget av Audi sine S- og RS-biler har vært rekordhøyt de siste årene.

Det kommer mer – MYE mer!

2019 kommer i forøvrig til å bli tidenes lanseringsår for Audi Sport. I løpet av slutten av året skal hele seks nye RS-modeller slippes på markedet. Det bekrefter Audi selv, og de har allerede sluppet flere hint om hvilke modeller vi kan glede oss til.

Basert på et teaserbilde av alle bilene, og litt informasjon som har lekket ut, har vi kommet frem til at det er følgende modeller som avdukes i år: RS6, RS7, RS Q3, RS Q3 Sportback, RS4 Avant og RS Q8.

