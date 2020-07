Akkurat offisiell: Her lanseres et nytt bilmerke i Norge

BYD starter med SUV-en Tang.

2020 er det store året for nye bilmerker til Norge. MG har allerede levert ut flere hundre biler, mens merker som Xpeng og Polestar snart følger etter.

I vår ble det også kjent at kinesiske BYD skal etablere seg i Norge. Vi blir faktisk det første markedet i Europa for personbiler fra merket, som i starten skal selge den elektriske SUV-en Tang.

Bak satsingen står RSA, som allerede er importør for blant annet Suzuki og elektriske Maxus, nå får de også BYD inn i porteføljen sin.

Første smakebit

Akkurat nå er det offisiell lansering av BYD på Aker Brygge i Oslo. Brooms bilekspert Benny Christensen er en av de som er invitert, og som nå har fått aller første smakebit av det nye bilmerket:

– Tang er en velvoksen SUV. Designmessig synes jeg BYD har truffet godt. Tang ser både tøff og ruvende ut. Her står den også på 22-tommers felger, det er sjelden dumt for det visuelle, sier Benny.

Han legger til:

– I andre markeder vet jeg at den finnes som sjuseter, med da som ladbar hybrid. I Norge er det elbil som gjelder, den har fem seter. Bagasjerommet ser absolutt rommelig ut. Finish og materialkvalitet i interiøret ser også bra ut. Her er BYD absolutt på nivå med konkurrentene.

BYD og importøren RSA har tidligere fortalt at de har utviklet en komplett strategi for bilsalg, ettermarked og delesalg, for et bredt utvalg av nye produkter. Først ut er altså den elektriske SUV-en BYD Tang, i tillegg til en varebil, en 7,5 tonns lett lastebil, en 19 tonns lastebil og en terminal-traktor. Alle er 100 prosent utslippsfrie, full-elektriske kjøretøy med batteriteknologi fra BYD.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Tang er en stor og ruvende SUV, dette eksemplarer står på velvoksne 22-tommers hjul. Foto: (Broom)

520 kilometer rekkevidde

– RSA har vært i dialog med BYD siden 2014. Etter å ha hørt merkets ambisiøse planer for personbiler, varebiler og e-Trucks-utvalget, er det tydelig at BYD er et merke som perfekt møter den økende etterspørselen etter rene, nullutslipps-kjøretøy. Norge er verdens mest elektrifiserte bilmarked, BYD er et perfekt merke for oss, og vi ser frem til å utvikle dette spennende samarbeidet videre, fortalte RSA Frank Dunvold da satsingen først ble kjent.

BYD Tang med firehjulstrekk leverer 520 kilometer rekkevidde etter den gamle NEDC-målemetoden.

Dette er for øvrig også en av verdens meste solgte bilmodeller som ladbar hybrid. Den full-elektriske versjonen blir spydspissen i BYDs vekstambisjon i Europa.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Over 750.000 biler i året

I november 2019 annonserte BYD sine planer for å tilby elektriske lastebiler i Europa innen utgangen av 2020, med merkekjennskap som nyter godt av firmaets allerede veletablerte tilstedeværelse i flere europeiske bussmarkeder.

BYD har solgt over 750.000 biler i året, og har vært verdens største produsent av ladbare biler seks år på rad. Det globale salget av BYD sine elektriske varebiler og lastebiler har økt år for år siden introduksjonen i 2013. I Europa har BYD solgt over 1.300 eBusser i alle store markeder på kontinentet.

PS: Brooms lesere har allerede stiftet bekjentskap med BYD Tang. I fjor høst publiserte vi bilder av den, tatt av bilentusiasten Tord Deildok (27) i Drammen. Han kom over bilen der, på norske prøveskilter.

Les mer om Tord og bilene han oppdaget her

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.