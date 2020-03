Akkurat offisiell: Volkswagen ID.4 blir en av årets viktigste nybiler

ID.4 er elektrisk SUV fra Volkswagen.

Senere i år kommer Volkswagen med det som er første elbil ut i en stor satsing: Nemlig ID.3.

Dette er en kompakt bil på størrelse med dagens Golf. Rekkevidden på den første utgaven er på inntil 420 kilometer – mens prisene starter på 330.000 kroner.

Bilen er ventet til Norge i sommer. Men det er ikke den eneste nye elbilen fra VW i år.

Nå er det offisielt at de også skal komme med SUV-en ID.4 helt på tampen av året – og her har vi akkurat fått mer informasjon:

Volkswagen ID.4

Blant annet går Volkswagen ut med rekkevidde-tallet: Inntil 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

ID.4 skal bli den første bilen i verdens mest populære bilklasse – kompakte SUV-er – som er karbonnøytral, både i produksjon og bruk.

ID.4 er relativt kompakt, men skal ha mye plass innvendig. Foto: Volkswagen

Skulle vises i Genève

Akkurat som ID.3 er den basert på VWs modulære plattform for elektrisk drift (MEB), og skal ha de samme egenskapene som resten av ID.-familien: Kompakte dimensjoner, rommelig interiør, sportslig karakter, intuitiv betjening og full tilkobling til internett.

Prototypen av ID.4 skulle blitt vist på bilutstillingen i Genève, som ble avlyst på grunn av korona-viruset. Men nå gjør VW dette i stedet digitalt.

Navnet plasserer bilen tydelig: 4-tallet indikerer at den nye modellen er et nytt tilskudd til ID.-familien etter ID.3. Forkortelsen ID. står for intelligent design, identitet og visjonære teknologier.

VW investerer milliardbeløp i sin elektriske satsing, ID.4 blir en viktig bil her. Foto: Volkswagen

Kommer med 4x4

Designet er karakteristisk. Fronten er kort, akselavstanden er lang, noe som gir gode plassforhold innvendig. Fører og passasjerer i ID.4 tar plass i et luftig og lyst interiør, som kalles «Open Space».

I første omgang kommer ID.4 med bakhjulstrekk, men senere også med 4x4. Vi vil anta at mange norske kunder venter til firehjulstrekk er tilgjengelig. Vi forventer også at ting som hengervekt og mulighet for taklast er på stell her.

Høyvoltbatteriet er plassert under kupéen, noe som sikrer et lavt tyngdepunkt og en jevn vektfordeling mellom akslene. Batteriet kan lades med trefaset vekselstrøm som standard (AC), og hurtiglades med likestrøm (DC).

Cockpiten i ID.4 har en klar struktur, og betjenes nesten utelukkende med touch-funksjoner og intelligent, naturlig stemmestyring. Volkswagens første elektriske SUV vil ha et høyt nivå av sikkerhetsteknologier, og den vil være fullt tilkoplet til internett.

Slik ser den ut: Volkswagens første, elektriske SUV. Foto: Volkswagen

Investerer 33 milliarder euro

Den elektriske strategien til Volkswagen er nå godt i gang. I 2019 nådde selskapet viktige milepæler, for eksempel med verdenspremiere og produksjonsstart av ID.3. Markedslanseringen av ID.-familien er Volkswagens øverste prioritet i 2020, og de første ID.3 1st vil bli å finne på norske veier i sommer.

I de kommende årene sikter Volkswagen mot å bli verdensledende innen elektrisk mobilitet. For å nå det målet, investerer selskapet 33 milliarder euro fordelt på hele Volkswagengruppen innen 2024. 11 milliarder av disse er øremerket Volkswagen.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.