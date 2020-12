Aksel Hennie ble pappa igjen i all hemmelighet

Deler babynyhet på Instagram.

I en kryptisk melding på Instagram, skriver Aksel Hennie at han og kona Karoline Hegbom har blitt foreldre igjen.

Saken ble først omtalt av Dagbladet.

«30/11/20. Føler meg ydmyk, takknemlig og mer enn lykkelig», skriver skuespilleren til et bilde, og i kommentarfeltet renner det inn med gratulasjoner til paret.

Hennie og kona har et barn sammen fra før, og skuespilleren også har datteren Hedda fra et tidligere forhold.

Verner om privatlivet

Aksel Hennie er kjent for å være svært privat, og snakker sjeldent om livet på hjemmebane.

Også ekteparets første felles barn kom til verden uten at det var offentlig kjent at Hegbom i det hele tatt var gravid, og babynyheten bekreftet Hennie i et intervju med Dagbladet Magasinet først etter at barnet ble født.

– Jeg er nok en tydelig, men kjærlig far. Jeg er opptatt av emosjonell verbalitet. At man kan prate om følelser og være ærlige. Å behandle andre dårlig har jeg nulltoleranse for, fortalte han i intervjuet den gang.

Hennie avslørte imidlertid den gang ikke om de fikk en gutt eller jente, noe han heller ikke har gjort denne gangen.

