Aksel Lund Svindal overrasket over hvor vanskelig det er å få trent

Aksel Lund Svindal oppdaget dørstokkmila i en alder av 37: – Har ikke så god tid som jeg trodde.

Om du er blant dem som hver nyttårsaften setter deg et mål om å trene mer, men som glipper utover året, er du ikke alene om å slite med å finne tid til trening.

Du er faktisk i det som kan være et litt uventet selskap, nemlig av Aksel Lund Svindal (37).

Da alpinisten til manges skuffelse bestemte seg for å legge opp tidlig i 2019 hadde Lund Svindal edelt metall av flere valører og fra mange ulike mesterskap i lomma.

Ny hverdag for den tidligere toppidrettsutøveren

Da ventet også en ny hverdag hvor trening og helsa var helt opp til ham selv.

– Når det er jobben din er du litt godt vant, da er det så mange som hjelper deg og alt er så tilrettelagt, så når du blir en sivilist eller hva man skal kalle det, i et mer A4-liv må det ordnes litt for at du skal få tid til det.

Aksel Lund Svindal, slik vi ble så godt vant til å se ham, med Kjetil Jansrud jublende ved siden av. Foto: Jean-Christophe Bott (AP)

Overrasket over at han ikke har tid til trening

For i sitt nye liv har han innsett det mange har måtte erkjenne for lengst - det er ikke alltid lett å finne tid til å trene.

– Jeg må si at tiden flyr, jeg har ikke så god tid til det som jeg trodde jeg skulle ha. Du må faktisk, akkurat som med alt annet gjennom en dag, sette av tid til det også, for det kommer ikke av seg selv, innrømmer han til Nettavisen.

Det var ikke det han hadde sett for seg da han ga seg med toppidrettskarrieren. Han hadde rett og slett ikke trodd at han måtte bli en sånn person som måtte sette av tid til å få trent.

– I starten gjorde jeg ikke det. Da tenkte jeg at «det har jeg alltid gjort før, jeg lar det bare skje når det skjer», men da skjer det ikke, så du må faktisk planlegge å få trent nok også.

Etter han la opp er det lite dødtid for Aksel, her fotografert på et sponsoroppdrag i 2019. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Har bygget eget treningsrom i villaen

Han har til og med bygget seg et treningsrom i kjelleren av Snarøya-villaen han kjøpte for 35 millioner i 2018, et kjært tilskudd i boligen som er på 400 kvadratmeter.

– Jeg har alltid tenkt at et treningsrom burde jeg ha, og for første gangen i livet har jeg faktisk plass til å ha det, så det står ikke på utstyret, ler han.

Alpintkarrieren til lørenskogingen var preget av flere leie skader, som blant annet røket akilles, korsbånd og flere kneoperasjoner. Likevel er det ikke slike ting som gjør at han ikke trives uten trening.

– Jeg fungerer ikke, ikke sånn at kroppen og knær og bein og sånn ikke fungerer, men hodet fungerer så dårlig hvis ikke jeg får trent litt, forteller Lund Svindal.

– Blir du i dårlig humør?

– Ja, jeg blir i dårlig humør, og jeg blir ikke like kreativ heller føler jeg. Jeg trenger å bevege meg og svette litt for å tenke ut de gode idéene.

Dette er favorittaktiviteten

Kanskje ikke så rart - han har mye å bruke tiden og tankene på. Det siste året har Svindal både gitt ut bok og i forlengelsen av det kritisert mediene for å ha feil fokus i etterkant av lanseringen. Dessuten jobber han som representant for Porche, i tillegg til at han har sitt eget klesmerke «Greater Than A».

Med mye på agendaen er det derfor kjærkomment for idrettsstjernen å bo nært på hovedstaden. Da har han tilgang på alt han trenger i Oslo sentrum - og kort vei til favorittaktiviteten; en sykkeltur i marka.

– I Oslo er det så unikt fordi du kommer deg fra sentrum og ut i marka så raskt, så det synes jeg er veldig veldig gøy, forteller han.

Derfor er det sykling det blir aller mest av når han først setter av tid til å trene.

– Det ideelle er nok den kombinasjonen å få mest mulig sykling ute i naturen og litt sånn intensive, raske økter med styrke for å opprettholde et visst nivå der, sier han og legger til:

– Jeg kan ikke bli helt sånn tynn syklist, jeg er jo vant til å være rundt 100 kg, hvis jeg nå skulle blitt 60–70, så... Nei, jeg må holde en viss base føler jeg.

