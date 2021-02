Aksel Lund Svindal vant «Mesternes mester» 2021: – Hele finalen gikk i sakte film

Den tidligere alpinisten fikk hard konkurranse fra finalemotstanderen.

Etter en intens jaktstart i fredagens «Mesternes mester»-finale, var det til slutt håndballspilleren Håvard Tvedten (42) og alpinisten Aksel Lund Svindal (38) som sto igjen som finalister i 2021-sesongen av den kjente NRK-konkurransen.

Magnus Midtbø (32) måtte på sin side se seg slått på målstreken før det hele skulle avgjøres, og fikk tredjeplassen.

Finalen skulle vise seg å være svært tøff - og etter en veldig jevn kamp var det til slutt Aksel Lund Svindal som kunne juble høyest. Til Nettavisen forteller han imidlertid at det var en helt annen følelse enn vinnerglede han kjente der og da.

– Jeg tror både jeg og Håvard bare var jævlig letta til å begynne med, for vi var så sinnssykt slitne. Så det var mest lettelse for oss begge. Vi var så slitne at hele finalen til slutt gikk i sakte film, sier «Mesternes mester»-vinneren og ler.

– 45 minutter med blodslit

At det var slitsomt kan også Håvard Tvedten, som endte på andreplass, skrive under på.

– Hele finalen ble litt «blurry», for jeg var så sliten. Det var den 30. øvelsen i løpet av en intensiv opptaksperiode, så jeg var sliten både mentalt og fysisk. Men det var gøy å gjennomføre en så beinhard finale, sier han til Nettavisen.

Han er ikke i tvil om at Svindal fortjente seieren.

– Jeg er kjempestolt over å bli nummer to etter Aksel, som er en utrolig verdig og fortjent vinner. Det var en ære å stå i en finale sammen med en fyr jeg har enorm respekt for. Det var 45 minutter med blodslit, så der og da var jeg bare fornøyd og glad for at jeg klarte å gi Aksel en god kamp, sier Tvedten.

Som nevnt ble finalen svært jevn, og under den siste og avgjørende øvelsen stilte de begge likt. Tvedten fikk imidlertid en langt bedre start enn Svindal, som erkjenner at han på et tidspunkt tenkte at han ikke kom til å ta han igjen.

– Håvard var sykt imponerende da vi skulle løsne det tauet, så der brukte jeg en del tid bare på å skjønne hvordan jeg skulle løse det mens han var jævlig rask. Også var han bedre enn meg på å balansere tennisballene, så da jeg så at han begynte å dytte den tunge ballen før meg tenkte jeg at jeg var for langt bak, forteller 38-åringen til Nettavisen og legger til:

– Men man gir aldri opp, og de 10-20 sekundene som føles som en evighet er plutselig ikke så lange når man skal dytte en tung ball og grave. Så da er det om og gjøre å holde hodet kaldt og bare gjøre sitt beste. Det er ikke over før en er i mål.

– Veldig høyt nivå



Og førstemann i mål ble nettopp Aksel Lund Svindal, som kan smykke seg med tittelen som den tolvte «Mesternes mester»-vinneren. Det er en tittel han er godt fornøyd med.

– Jeg er veldig glad, selvfølgelig. Det er jævlig spennende med konkurranse, men ekstra gøy når du har vært nervøs og spent underveis og får det til til slutt, sier han og legger til:

– Målet mitt var på mange måter å komme til den siste dagen, da vi var tre stykker igjen. For da har du vært med på så godt som alt. Det var nesten vel så viktig som å vinne den finalen. Det er litt konseptet det går på, det er ingen premie, så det handler vel så mye om opplevelsen som det å vinne.

Svindal er også godt fornøyd med å ha satt hele to rekorder i løpet av konkurransen, og trekker frem gjengen han har konkurrert mot på spørsmålet om hva hans beste minner er.

– Det har vært et veldig høyt nivå i år, og det er flere som har imponert meg veldig. Det er kanskje teit å si når jeg endte opp med å vinne – men nivået har vært høyt, sier han og ler.

– Men jeg tror vi har vært heldige med sammensetningen. Det har vært veldig god stemning, og alle bidro til det. Vi var der i tre uker og hadde det veldig gøy sammen, og det er takket være summen av menneskene der inne, legger han til.

Kjente finalen på kroppen

Håvard Tvedten er også imponert over nivået på deltakerne, og sitter igjen med mye av det samme som motstanderen.

– Nivået var skyhøyt, og jeg er dypt imponert over prestasjonene til både Magnus og Aksel, som begge hadde vært verdige vinnere. Jeg er takknemlig over å ha møtt og blitt kjent med så mange fine folk, og vennskapene er det jeg sitter igjen med som den største verdien i ettertid, sier han.

Håndballstjernen er stolt av andreplassen, ikke bitter.

– Jeg var ingen favoritt inn i finalen der, og visste at det kom til å bli en del statiske øvelser, så for min del var jeg bare veldig stolt. Det var ekstremt slitsomt, og det tok en del minutter før jeg klarte å hente meg ordentlig inn igjen da vi var ferdige, for jeg var helt på felgen på slutten, forteller han.

Tvedten legger ikke skjul på at kroppen trengte litt tid på å komme seg etter hjemreise.

– Jeg var full av blåmerker og helt mørbanka, minnes han.

Kjæresten visste utfallet

Svindal brukte på sin side tiden etter hjemreise på klesvask, forteller han til Nettavisen.

– Det første jeg gjorde var å pakke ut av bagen og vaske alt jeg hadde. Finalen var jo på stranden, og det var sand overalt etter at vi hadde slitt og gravd i sanden en hel dag. Så det første jeg gjorde var å få litt sand ut av livet mitt, ler Svindal.

Da klesvasken var unnagjort tilbragte han tid med kjæresten, Amalie Iuel (26), som allerede visste utfallet.

– Det er ikke så mange som vet hvordan det går i finalen, men kjæresten min vet det. Hun har sett på mye mer «Mesternes mester» enn meg opp gjennom, og var veldig nysgjerrig underveis på hvordan det gikk og hva vi gjorde. Så hun visste at jeg vant, men ellers er det ikke så mange som vet det før de får se det, sier «Mesternes mester»-vinneren.

