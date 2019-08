Aktoratet ber om seks måneders fengsel for A$AP Rocky

Voldstiltalte A$AP Rocky møtte i dress, ikke grønne fengselsklær, fredag. Aktoratet ber om seks måneders fengsel.

Rapperen A$AP Rocky vil gjerne gjøre samfunnstjeneste i Sverige hvis han blir kjent skyldig i vold mot en 19-åring. De to andre tiltalte ønsker det samme.

– Dere vet hvor jeg bor, dere har mine kontaktopplysninger og min advokats kontaktopplysninger, og jeg har jobbet med veldedighet så jeg ville ikke hatt noe imot å gjøre noe sånt i helgene. Jeg er easy, sa rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, i retten fredag.

Etter at fem vitner hadde forklart seg, var det fredag ettermiddag tid for aktoratets og forsvarernes prosedyrer.

Aktor Daniel Suneson vil ha seks måneder fengselsstraff for A$AP Rocky og de to ytterligere mennene som er tiltalt for voldshendelsen 30.juni.

Under sin sluttprosedyre i retten fredag argumenterer han for at rapperen bør dømmes hardere enn de to andre tiltalte fordi han slengte 19-åringen i bakken.

Ifølge Suneson er det skjerpende både at den fornærmede lå på bakken da volden ble utøvd, og at det ble brukt én eller flere flasker.

Han mener det blir praktisk vanskelig å dømme rapperen til samfunnstjeneste, og at en slik straff er for mild i forhold til strafferammen.

En formildende omstendighet er ifølge aktor at den fornærmede muligens provoserte i forkant, men han framholder at dette ikke bør påvirke straffeutmålingen i særlig grad.

Rettssakens tredje og sannsynligvis siste dag ble innledet med vitneforklaringer. To unge kvinner som ble vitner til voldshendelsen, avga forklaring via videolenke ettersom de ikke våget å møte i retten.

Begge fortalte at rapperen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, og to av vennene hans slo og sparket den fornærmede 19-åringen utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm sentrum, men ingen av dem kunne bekrefte at det også ble brukt en flaske mot ham.

Den ene kvinnen skal tidligere ha forklart i avhør at noen slo en glassflaske mot tenåringen, men under rettssaken sa hun at politiet må ha misforstått, og at flasken like gjerne kan ha blitt kastet i bakken da hun hørte lyden av glass som ble knust.

– Jeg vet ikke om de kaster den på bakken, eller om de virkelig treffer ham. Men jeg så at en av hans venner hadde glass i hånden, sa kvinnen da hun ble presset av aktor Daniel Suneson.

Å få fastslått at 19-åringen ble angrepet med en flaske, er viktig for aktoratet fordi det sår tvil om volden ble utøvd i selvforsvar, slik de tre tiltalte hevder.

Den andre kvinnen som forklarte seg, filmet da Mayers kastet 19-åringen i bakken. Filmen ble senere publisert av det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

– Jeg husker at de ba ham la dem være i fred, og at gutten ville ha hodetelefonene sine, sa hun.

Kvinnen forklarte også at en jente kom fram til henne og sa at 19-åringen hadde klådd på henne og venninnen.

– Hun sier også dette til A$AP Rocky. Deretter eskalerer alt. Jeg ser hvordan A$AP Rocky tar tak i gutten og kaster ham i bakken. De to vennene hans hopper inn og begynner å slå ham når han ligger nede. Når de er ferdige, stikker de av. Vi ser at han blør, sier hun.

Men heller ikke hun har sett noen slå med en glassflaske.

Kamerat vitnet

Blant aktoratets vitner var også 19-åringens kamerat, som var til stede under bråket som oppsto søndag 30. juni.

I likhet med 19-åringen forklarte 20-åringen at de ikke visste hvem A$AP Rocky var. Han hevdet også at rapperen og de andre i følget plukket opp glasskår og angrep, og at han derfor løp fra stedet. Da kameraten ble slengt i bakken, skal han ha gått tilbake for å hjelpe ham. Han beskrev vennen som «svært mishandlet», ifølge Expressen.

– Jeg vet ikke hvordan de tenkte, A$AP og de andre. De var seks-sju personer, mens fornærmede var en liten gutt, sa 20-åringen.

– Har mareritt

Det fjerde vitnet var en mann som jobber i det kommunale bofellesskapet der den fornærmede 19-åringen bor. Han har hatt fem samtaler med tenåringen, som opprinnelig er fra Afghanistan, etter voldshendelsen.

– Han har det psykisk mye verre. Han oppgir i samtaler at han sover dårlig, har problemer med hukommelsen og konsentrasjonen. Han føler konstant redsel og har mareritt. Det har han fortalt i samtaler, sa mannen.

Rettssaken ble innledet tirsdag. Da avga 19-åringen sin forklaring. Han forklarte at han trodde han skulle dø da han ble banket opp.

Torsdag var det de tiltaltes tur til å forklare seg. Mayers hevdet da at 19-åringen slo livvakten hans, og at han hadde gjort alt han kunne for å unngå bråk. Han sa også at han ble redd fordi 19-åringen virket fryktløs.

De tiltalte risikerer to års fengsel hvis de blir kjent skyldige, men eksperter tror en eventuelt fellende dom vil bli langt mildere.