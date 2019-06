Alejandro Fuentes avslører ekstrajobb: - Folk blir litt satt ut når jeg kommer på døra

Etter comebacket med «supergruppa» åpner Alejandro Fuentes opp om en noe uventet ekstrajobb.

Espen Lind (48), Kurt Nilsen (40), Alejandro Fuentes (31) og Askil Holm (39) er ute på turné igjen, ti år etter at gruppen ga seg for første gang.

I den anledning har de fire musikerne naturligvis blitt eldre, og livet ser hakket annerledes ut enn det gjorde da samarbeidet startet i 2006.

Nå åpner Fuentes opp om hans nåværende tilværelse, som inkluderer en ekstrajobb utenom det helt vanlige.

Foodora-bud



I tillegg til å jobbe frilans som personlig trener tar nemlig artisten vakter som syklist for matleveringstjenesten Foodora.

- Folk blir litt satt ut når jeg kommer på døra. De har akkurat lukket døra, og så hører jeg: «Erik, vet du hvem det var, eller?», forteller han i et intervju med Dagbladet.

Selv beskriver han ekstrajobben som avkobling.

- Jeg må ha noe å gjøre når jeg ikke gjør musikk. Det er deilig å ha noe å gjøre ved siden av, sier han videre.

Kostholdsveileder og far

Siden forrige gang gjengen turnerte Norges land, har Fuentes utdannet seg som kostholdsveileder og personlig trener. I 2014 giftet han seg med Christina Kobbeltvedt Fuentes (29), og i fjor deltok han med låten «Tengo Otra» i Melodi Grand Prix.

I 2016 ble han også far til Max, noe som han selv beskriver «endret alt». Til Dagbladet forklarer han at han fant en større mening med livet og opplevde et større ansvar enn tidligere.

Sangeren ble først kjent fra talentkonkurransen «Idol» i 2005, da han kun var 17 år gammel.

Etter å ha blant annet spilt to kvelder i Oslo Spektrum, og på VG-lista, skal Lind, Nilsen, Fuentes og Holm opptre på en rekke steder rundt omkring i Norge helt fram til september.