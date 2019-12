Alejandro Fuentes og kona blir foreldre igjen

Musikkartisten blir far for andre gang sommeren 2020.

«Christina Fuentes, Max og jeg er kjempeglade for å kunne dele denne fine nyheten !! Den lille krabaten forventes juli 2020!, skriver Fuentes på Instagram, 2. juledag.

- Helt ærlig , hvor mange av dere så dette komme? Jeg gleder meg til å enda mer liv og leven i hus. VI KAN IKKE VENTE Å MØTE VÅR BABY !! Ahhhhhhh !!!!!! Hva tror du det er ? Gutt eller jente?», skriver Fuentes videre.

Sangeren ble først kjent fra talentkonkurransen «Idol» i 2005, da han kun var 17 år gammel. Senere hadde han stor suksess med gruppen «Lind, Nilsen, Fuentes, Holm», en gruppe bestående av ham, Espen Lind, Kurt Nilsen og Askil Holm.

Ble far i 2016

Fuentes giftet seg i 2014 med Christina Kobbeltvedt (nå Fuentes), og to år senere fikk de sønnen Max. Da hadde paret vært sammen siden 2007.

Etter at artisten fikk sønnen Max, sa Fuentes at det «endret alt», fordi han fikk en større mening med livet og opplevde et større ansvar enn tidligere.

Den siste tiden har 32-åringen jobbet med ting som er ganske langt unna musikken. Han har jobbet frilans som personlig trener, men også vært Foodora-bud.

Norgesturné i 2019

«Lind, Nilsen, Fuentes, Holm» hadde stor suksess i 2009, og sa tidlig i 2019 at de hadde store planer gjennom sin manager Jan Fredrik Karlsen.

- Vi jobber med planene for året 2019, sa Karlsen overfor Nettavisen i februar.

Bandet la også ut en lang video, hvor de satt sammen i en bil.

Litt over en måned senere bekreftet Fuentes selv at de skulle ut på Norgesturné.

«Booooooom!!!! Etter all den responsen og kjærligheten vi har fått så har vi bestemt oss for å dra rundt Norge å spille litt deilig musikk igjen for dere. Kommer du ??? Gleder meg til møte alle dere fans på veien igjen», skrev 32-åringen på Instagram.