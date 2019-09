Aleksander Hetland doblet følgerskaren etter første «Skal vi danse»-sending: – Aldri fått så mye oppmerksomhet

Han har vunnet VM-gull, flere mesterskap og slått ut ti andre kjendiser i «Mesternes Mester». Aldri har han fått så mye oppmerksomhet som etter én dans i «Skal vi danse».

Etter «Skal vi danse»-premieren forrige lørdag kunne Aleksander Hetland og hans dansepartner Nadya Khamitskaya juble høyest.

Som kveldens siste par ut bergtok de alle med sin tango - og dommerne jublet.

Belønningen?

8 + 8 + 9 + 9 poeng fra dommerne. Det sørget for at Aleksander og Nadya toppet listen med hele 34 poeng, litt av en score i en premieresending.

HEFTIG: Publikum fikk se en brennhet tango fra Aleksander og Nadya under premieresendingen, og duoen ble belønnet med kveldens høyeste poengsum. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Doblet følgerskaren

– Det var helt overveldende. Jeg tror jeg aldri har fått så mye oppmerksomhet for noe jeg har gjort noen gang. Jeg kan ikke fatte hvor mange som har fått med seg det her, forteller Aleksander til Nettavisen noen dager etter premierekvelden.

I sosiale medier har det haglet med kommentarer og følgere til den sympatiske kjekkasen.

– Det er «funny», for jeg tror jeg doblet følgerskaren min på Instagram den kvelden. Jeg hadde ikke regnet med at det ville bli så mye etter én dans, ler han og innrømmer at han ikke har lagt så mye tid i Instagram-profilen sin.

Vil ikke være «douche»



– Er du vant til å bli stoppet på gata og få oppmerksomhet fra fans?

– Nja, det har vært litt her og der, men det er veldig mange jeg møter i jobbsammenheng som tror vi har jobbet sammen før. Da blir det den vanlige kleine situasjonen hvor jeg vet at de sikkert kjenner meg igjen fra tv, men man kan ikke si det, sier han og fortsetter:

– For hvis det faktisk er sånn at vi har jobbet sammen, så ville jeg jo vært dén douchebagen om jeg svarte med «du har nok sett meg på tv», ler han.

Aleksanders dansepartner Nadya gjør comeback i årets «Skal vi danse».

LÆREVILLIG: – Han har ingen danseerfaring fra før, men han suger til seg all kunnskap jeg kommer med og han har så lyst til å bli god til dette, forteller dansepartner Nadya om Aleksander. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Har ønsket å danse med Aleksander i mange år

At hun har fått Aleksander som partner er en drømmematch, for allerede i 2015 ønsket Nadya å danse med ham.

– Jeg så «Aleks» i Mesternes Mester for flere år siden og tenkte at han hadde det vært gøy å prøve å lære bort dans til. Jeg kjente ham ikke privat, men han hadde en mentalitet og innstilling som appellerte til meg.

– Jeg kjente meg igjen i konkurranseinnstiktet hans. Målet hans er ikke å slå de andre deltagerne, men å prestere så godt som han kan. For Aleksander er det et ekstremt høyt nivå, for de kravene han setter til seg selv er såpass høye og det gjør at han blir best, sier hun.

Laget koreografi på finalenivå til første sending

Dansepartner Nadya vet hva hun ser etter og hun har litt av en merittliste i dansekonkurransen.

Hun har nådd til topps både med Åsleik Engmark, Eirik Søfteland og Eilev Bjerkerud, og kommet på andreplass med idrettsstjernene Tore André Flo og Roar Strand.

Hun forklarer at det først og fremst er fire komponenter som kreves for å lykkes i «Skal vi danse». Man må være tilstede mentalt, i tillegg til å være tålmodig, detaljfokusert og ha høye krav til seg selv.

Ti minutter inn i første dansetrening merket Nadya at Aleksander besitter alle disse egenskapene.

Hun innrømmer derfor at hun tok litt i da hun koreograferte første dans.

VAR NYSGJERRIG: – Før vi begynte tenkte jeg at det ville bli interessant å se om jeg i løpet av høsten ville finne ut hva det er som har gjort at han har blitt verdensmester i en såpass stor idrett som svømming. Etter første trening tenkte jeg «derfor er han verdensmester». Det var så åpenbart hvordan han har blitt så god, forteller Khamitskaya om Hetland. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Der var koreografi på nivå med noe vi kunne hatt i en finale. Jeg kunne gjøre den så vanskelig fordi jeg så at han ville mestre det, forteller hun og fortsetter:

– Det blir interessant å se hvor fort beskjedene han får går inn i kroppen, så han kan prestere. Den første dansen trente vi på i sikkert tre uker, nå har vi fem-seks dager med trening og om det er nok tid til å utvikle seg er interessant, sier Nadya.

PERFEKT MATCH: – Hun har en veldig idrettstilnærming til dans og det har jeg også, så det er superviktig for meg i konkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dette er hans sterkeste fordel

Nadya har, ikke overraskende, fått rykte på seg for å være en dyktig, men også meget bestemt danselærer.

– Hun er som en «coach». Det er ganske kult og passer meg perfekt. Jeg er veldig vant med å ta bli rettet på og bli fortalt hvordan jeg skal bevege kroppen og å jobbe med teknikk. Det som er unikt er at hun også konkurrerer sammen med meg, det gir en ekstra trygghet at hun er med inn i kampen også, sier Aleksander.

Det er andre fordeler Aleksander også har med seg fra svømmekarrieren.

– Jeg har nok ok kroppskontroll med tanke på at jeg har drevet med en teknisk idrett hvor du må bevege armer og bein riktig for å optimalisere teknikken. men det å faktisk danse og lære koreografi er helt, helt nytt.

Blåmandag med rumba

Til tross for en skikkelig jubelhelg, fikk Aleksander en heftig blåmandag da han troppet opp på trening.

For med rumba som står for tur, har han ikke helt troa på at han klarer å toppe forrige helgs bragd.

– Jeg fikk en knekk på mandag. Vi trente på søndag også, men da vi virkelig begynte på rumbaen på mandag føltes det som å få kaldt vann i trynet. Jeg så at vi var milevis unna der jeg vil være, sier han og forklarer:

Foto: Fredrik Arff/TV 2

– Tangoen passet nok bedre til meg fordi du skal være stram og ha litt power, men i rumba skal du gjøre store, myke og kontrollerte bevegelser, også skal jeg se sensuell ut- og akkurat det er ikke meg. Der må jeg starte på «scratch», sier han.

Nadya på sin side er ikke like bekymret for lørdagens dans.

Mener han gjør seg til

Selv om fokuset er å ta én dans av gangen, legger ikke Aleksander skjul på at målet er å nå lengst mulig.

– Føler du deg som en danser nå?

– Nei, jeg føler jeg ser ut som en som prøver å late som han er danser. Jeg kan jo ingenting, ler han.