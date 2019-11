Aleksander Hetland hyller forloveden: – Hun som har gjort det mulig

Aleksander Hetland takker forloveden for at han har kommet til «Skal vi danse»-finalen.

– Hun er veldig, veldig stolt av meg, det er hun som har gjort det mulig for meg å gjøre dette her og gitt meg nok slakk til å henge med Nadya hver dag, og trene dans, forteller Aleksander Hetland om kjæresten Kristina Eriksen.

– Har henne i hjørnet mitt

Hun har ønsket å holde en lav profil under hele «Skal vi danse»-eventyret, men er tilstede for å heie på forloveden.

– Jeg setter veldig, veldig pris på det og har henne i hjørnet mitt alltid, sier Hetland.

Dansepartneren Nadya Khamitskaya skifter mellom å være gråtkvalt og smile.

– Jeg er utrolig stolt. Nå danser jeg med Aleks, jeg er ikke treneren hans lenger. Han fører meg og jeg kan bare nyte det, forteller dansepartneren Nadya Khamitskaya.

De to finalistene har vært åpne om at det har vært viktig for dem å trene mest mulig den siste uken. De har lagt ned et vanvittig antall timer på dansesenteret.

– 16 timer har det vært den lengste, det går ikke bare i trening, det går i kostymeprøver og presse, sier Nadya.

– Det ligger rundt 16 timer hver dag, så er det det går i, forteller Aleksander.

Jørgine: – Kjempetrist og deilig

– Det er kjempetrist og litt deilig. Jeg skal tilbake til en litt mer normal hverdag med mann og barn. Det er vemodig at jeg ikke skal danse med Jørgen mer og ha det konstante målet om neste lørdag, forteller hun.

– Det er en rar dag, supplerer dansepartneren Jørgen.

Møtte i gulljakke: – Det er et tegn

I salen er også hele Jørgines familie tilstede. Moren Trude Vasstrand hadde kledd seg i gulljakke og matchende gullveske.

– Det er et tegn, jeg har kledd meg i gull helt bevisst. Jeg må ta det av meg i tilfelle det ikke går, men jeg satser på å beholde det på, forteller Trude.

Moren til Jørgine, som det norske folk har blitt kjent med gjennom tv-serien Funkyfam, har engasjert venner og familie både i Europa og Vegard Harm i USA for å stemme på Jørgine. Fra tilskuerplass klarer hun ikke helt å sortere følelsene.

– Jeg har så mye adrenalin at jeg har ikke følelser. Det er fantastisk å være i finalen, jeg synes Aleksander er så søt, og Nadya er så søt, alle er egentlig bare søte.