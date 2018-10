Aleksander Sæterstøl er ute av «Skal vi danse»

Kjærestene møttes i danseduellen.

Det var klart for en het aften i «Skal vi danse» lørdag kveld, da latinske rytmer sto på programmet.

Og da alle dansene var unnagjort, var det klart at Aleksander Sæterstøl måtte møte kjæresten Martine Lunde i danseduellen for å avgjøre hvem som skulle ryke ut.

- Jeg er veldig lei meg, for jeg vet at jeg og Martine har det så gøy i Skal vi danse-duellen vi har nå. Det er helt jævlig å se at Martine er lei seg, sa Aleksander da det var klart at de to skulle møtes i duellen.

Kjæresten klarte ikke å holde tilbake tårene, verken da resultatet var klart eller mens hun danset.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke, sa den gråtkvalte Martine Lunde.

- Det verste er at vi ikke skal få gjøre dette sammen mer.

Men Martine Lunde kan trøste seg med at hun får sjansen til å overbevise tv-seerne neste uke, for det var altså kjæresten Aleksander som røk ut av konkurransen denne lørdagen.

4 x 10 for Thea og Ivo

Martine Lunde og dansepartner Fredric Brunberg åpnet kvelden med en rumba, til mye skryt og 33 poeng fra dommerne.

Einar Nilsson og dansepartner Anette Stokkes samba mottok 30 poeng fra dommerpanelet, mens Aleksander Sæterstøl og Lillian Aasebøs argentinske tango måtte tåle litt mer konstruktiv kritikk og 25 poeng.

Også Amalie Snøløs og hennes partner Jørgen Nilsen valgte å prøve seg på samba, og også de mottok 25 poeng av dommerne. Sophie Elise Isachsen og Benjamin Jayakoddys argentinske tango fikk toppscore av Tore Petterson, og landet til slutt på 36 poeng fra dommerne.

Morten Hegseth Riiber og hans Mai Mentzoni var tredje par som gikk for samba, og mottok 26 poeng. Det til tross for at Ina Wroldsen var hentet inn som sanger til opptredenen. Jan Gunnar Solli og Rikke Lund valgte rumba, og den tidligere fotballspilleren ble belønnet med 33 poeng av dommerne.

FULL POTT: Thea Næss og dansepartner Ivo Havraneks scoret fire tiere fra dommerne etter deres tango.

Thea Næss og Ivo Havraneks avsluttet kvelden med en argentinske tango som tok dommerne på senga.

- Det er dans til fingertuppene, mente Tore Petterson, som reiste seg i beundring av prestasjonen.

De fire dommerne ga hver sin 10-er, til 40 poeng og toppscore for danseduoen.

Mye dramatikk

De siste ukene har dansekonkurransen vært preget av mye dramatikk.

Aune Sand røk ut av konkurransen i midten av september, men ble invitert tilbake da Frank Løke ble kastet ut av konkurransen.

Den tidligere håndballspilleren Løke ble kastet ut av «Skal vi danse» etter å ha overrasket alle med å stille i et rødt, glitrende boratkostyme på scenen.

Les mer: Frank Løkes Instagram-innlegg fikk TV 2 til å reagere: - Vi tar avstand

Denne uken valgte imidlertid Sand å trekke seg fra «Skal vi danse», for å frigi sin plass til Amalie Snøløs, som forsvant ut av konkurransen sist helg.

Reglene i dansekonkurransen er at når noen faller fra eller trekker seg, så er det de som sist røk ut som blir spurt om å komme tilbake. Snøløs takket ja til tilbudet, og var altså tilbake på parketten på lørdag.

Les også: Frank Løke debuterer som artist: - Synger om «Skal vi danse»-skandalen

