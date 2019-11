Aleksander vant «Skal vi danse»

Av 12 deltakere i årets «Skal vi danse» var det Aleksander og Nadya som vant dansekonkurransen.

NYDALEN (Nettavisen): Aleksander Hetland og dansepartneren Nadya Khamitskaya og Jørgine Massa Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen barket sammen i den tøffe finalen.

Aldri før har det kommet inn så mange stemmer som i kveld, og vinneren ble Aleksander Hetland, kunne programleder Katrine Moholdt avsløre.

Nettavisen oppdaterer!

Jørgine var storfavoritt før første dans

Jørgine begynte «Skal vi danse» som en storfavoritt, men gjennom høsten har hun hatt tøff konkurranse av blant annet finalist-motstander Aleksander Hetland, tredjeplass-vinner Victor Sotberg og Emilie Nereng.

Før finalen uttalte ektemannen til Jørgine, Morten Sundli at Aleksander var den verste konkurrenten hun kunne få i en finale.

Likevel har hun alltid holdt seg i det øvre sjiktet på dommernes poenglister, og aldri havnet i duell. I tillegg har Jørgine vært storfavoritt på bookmakernes liste fra første dag.

SPENTE DELTAKERE: Aleksander Hetland og dansepartner Nadya Khamitskaya og Jørgine Massa Vasstrand og dansepartner Jørgen Nilsen like før dommen falt, sammen med programlederne Anders Hoff og Katrine Moholt. Foto: Espen Solli / TV 2

I forkant av finalen har TV 2 gått grundig til verks for at parene skulle få trene så mye som mulig til finaledagen, ved å la deltakerne bo på hotell og skjerme dem fra pressen.

Finalistene danset tre danser hver i kveldens sending. Den første dansen var tradisjonen tro en av de tidligere dansene fra sesongen i en ønskereprise. Deretter danset de en dans de har hatt tidligere og deretter en showdans.

Uvanlig tøff sesong

Årets sesong har blitt betegnet som en av de sterkeste noensinne, og proffdanser Nadya Khamitskaya har tidligere uttalt at de siste fem deltakerparene kunne ha vunnet en tidligere sesong.

Dansedommer Trine Dehli Cleve har påpekt at hun aldri har delt ut så gode karakterer så tidlig i sesongen før, og uttalte at dommerne mistet munn og mæle over nivået.

– Det er en utrolig sterk gjeng i år, og vi dommerne er nesten helt sjokkert vi også, vi skjønner ikke hvor det skal ende, fortalte hun.

Aleksander Hetland har gått så langt at han sammenlignet finaleuken med oppladningen til VM.

De heldige vinnerne ble feiret av alle de tidligere deltakerne, som tradisjonen tro hadde møtt opp og svingte seg en siste gang på parketten.

Dette danset de

Ønskereprisen danset Aleksander og Nadya cha cha cha til «I'm Always Here» («Baywatch» theme song), som de danset i program 3. Jørgine og Jørgen danset rumba til «Shallow» (fra «A Star Is Born»), som de danset i program 3.

Dans nummer to var en dans de har danset tidligere, men til en ny låt. Aleksander og Nadya danset paso doble til «Natural» av Imagine Dragons. Jørgine og Jørgen danset tango til «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift.

Den tredje dansen var tradisjonen tro en showdans. Her danset Aleksander og Nadya til «Without Me» av Halsey, og Jørgine og Jørgen danset til «Hey Pachuco!» av Royal Crown Revue.

Skrev danse-historie

Aleksander Hetland imponerte dommerne allerede i første sending hvor han fikk en førsteplass med 34 poeng for sin tango.

I forkant av dansekonkurransen var han dog ikke spådd som en av de største favorittene, men han har sakte men sikkert klatret oppover på oddsspillernes lister.

Han har også overrasket seg selv, for han trodde ikke at han skulle komme så langt i konkurransen.

– Jeg har lagt all innsats inn i dette her, og det her er det beste jeg kan få til. Jeg har makset det og det er en god følelse, fortalte Aleksander til Nettavisen tidligere i uka.

Aleksander var med på å sette rekord i «Skal vi danse»-historien, ved å få full pott med 40 poeng tre kvelder på rad. Rekorden deler han med det konkurrerende paret og tredjeplass-vinnerne Victor Sotberg og Rikke Lund.

Har følt sterkt press

I forkant av finalen fortalte Jørgine at hun har lagt sterkt press på seg selv, og dansepartneren har måttet jobbe med å få Jørgine til å innse at hun har gjort god nok innsats.

– I starten ødela hun litt for seg selv, ved å stresse og skulle gjøre det enda bedre på lørdagene. Nå takler hun presset bedre, og stoler på at vi har trent godt nok. Før var det kaos på lørdagene og hun følte på presset, fortalte Jørgen Nilsen.

– Det føles godt å gå inn i en finale og føle at jeg ikke har sagt ting jeg ikke har ment eller fremprovosert reaksjoner for å fremstå på en annen måte enn jeg egentlig er, forteller hun.

– Jeg er ikke en person som er i fyr og flamme nødvendigvis. Det har blitt akseptert og folk har heiet allikevel, og det kjennes godt, fortsetter hun.