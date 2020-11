Alex Trebek (80) er død

«Jeopardy»-verten tapte kampen mot kreften.

Trebek var en folkekjær programleder i USA som hadde ledet TV-quizen «Jeopardy» siden 1984. På søndag opplyser en talsperson at Trebek døde etter å ha tapt kampen mot bukspyttkjertelkreft.

- Jeopardy er i sorg over å dele budskapet om at Alex Trebek gikk bort fredfullt i sitt eget hjem, søndag morgen, omringet av familie og venner, sier talspersonen, ifølge nettstedet TMZ.

Trebek fikk kreft i mars 2019, og startet umiddelbart med cellegift. Han trakk seg imidlertid ikke tilbake, og fortsatte å lede «Jeopardy» videre i kjent stil. I Norge ble en norsk versjon av programmet sendt på TV 2 fra 1994 til 2000.

Var deprimert

Trebrek avslørte senere at det var en tid som var veldig tøff.

- Jeg ble rammet hardt av depresjon, og det fikk meg til å tenke på om det virkelig var verdt å kjempe videre, skal programlederen ha sagt tidligere, ifølge TMZ.

80-åringen ledet det populære programmet i hele 37 sesonger, og «Jeopardy» opplyser at han vil bli å se på skjermen til og med 25. desember, siden episodene spilles inn på forhånd.

Vant flere priser

Trebek ble født i Ontario, Canada, og fikk en lang og svært suksessfull TV-karriere i USA. Han fikk sin debut på den store, amerikanske TV-kanalen NBC i 1973, og så ble han etter hvert en av USAs mest populære TV-programledere.

TMZ skriver at Trebek vant seks Emmy-priser, og at han også satte en Guinness verdensrekord i antall episoder på rad som programleder med utrolige 6829 episoder av «Jeopardy». I 2017 ble han utnevnt til «the Order of Canada» i hjemlandet, som er landets høyeste sivile utmerkelse. Trebek etterlater seg kone og tre barn.