Alexander er ute av Stjernekamp

Går glipp av «pallplass».

Helgens «Stjernekamp» var dedikert til hardrock og joik, og de siste fire gjenværende kjempet om de tre siste plassene. Mentor og sjangereksperter var Jørn Lande og Johan Anders Bær.

Alexander Pavelich, Ulrikke Brandstorp, Ole Børud og Ella Marie Hætta Isaksen har uke etter uke kommet videre - men lørdag kveld måtte altså Alexander takke for seg, etter at han og UIrikke var de to usikre.

Etter første runde - hardrock - var Børud dommer Mona B. Riise og Thomas Felberg favoritt. Etter joiken kommer Hætta Isaksen best ut av det mente de.

Underveis var det ikke lett å si hvem som var størst - eller minst - favoritt blant TV-seerne. På Twitter gikk det varmt med lovord om alle fire.

#olebørud var sinnsykt bra,de andre hørtes ut som middels bra karaokeversjoner på en sein lørdagskveld😀#stjernekamp — Jon S Olsen (@stenolse) 13. oktober 2018

Den som fikser Joik vinner Stjernekamp 2018 — Kjetil Arge (@kjetilarge) 13. oktober 2018

er hjemme etter teater og begynte å se #stjernekamp for fem minutter siden. Må følgelig oppdatere meg litt på hardrock etterpå. Er dog lettet over at jeg er hjemme tidlig nok til å kunne stemme fordi Ole og Ulrikke MÅ videre =D — Karolinsk, your friendly neighbourhood ghost =D (@Karolinsk) 13. oktober 2018

Spoler tilbake og hører Maze med Ella en gang til, magisk! #nrkstjernekamp #stjernekamp #imponert — Vera Arntsen (@ArntsenVera) 13. oktober 2018

Etter utstemmning var ikke alle like fornøyd med utfallet:

Nei nei nei #stjernekamp — Haley Louise (@Skremsle) 13. oktober 2018

Neste uke er det musikal og duett med en tidligere Stjernekamp-artist som står på plakaten, før finalen helgen deretter igjen.

Kveldens låter:

Hardrock

1. Alexander Pavelich: Enter Sandman

Originalversjon: Metallica (1991)

Av:James Hetfield,Lars Ulrich, Kirk Hammett

2. Ulrikke Brandstorp: Heaven's On Fire

Originalversjon: Kiss (1984)

Av: Paul Stanley, Desmond Child

3. Ole Børud: The Trooper

Originalversjon: Iron Maiden (1983)

Av: Steve Harris

4. Ella Marie Hætta Isaksen: Black Dog

Originalversjon: Led Zeppelin (1971)

Av: John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant

Joik

1. Alexander Pavelich My Home is My Heart

Joiker/komponist: Jon Henrik Fjällgren (2014)

2. Ulrikke Brandstorp: Boares Gietkka / Lullaby

Joiker/komponist: Ulla Pirttijärvi (2008)

3. Ole Børud: Father's Joik

Joiker/komponist: Jon Henrik Fjällgren (2014)

4. Ella Marie Hætta Isaksen: Maze

Joiker: Mari Boine & Liu Sola (1994)

Komponist: Trad., arr. Mari Boine

