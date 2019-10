Alexandra Joner ut mot Sats etter nye klesregler: - Blir for dumt

Sats' nye policy får popartisten Alexandre Joner til å frese: - Lurer på hvilken idiot som har klart å trumfe igjennom dette.

I sommer reagerte flere treningsprofiler, deriblant tidligere Paradise-Hotel-deltaker Sofie Karlstad, på at de fikk beskjed om at de ikke var kledd riktig på forskjellige treningssentre.

Siden har debatten om kleskoder rast, og flere har kommet fram med historier om hvordan de har måttet «dekke seg til» ved bruken av for eksempel magetopp.

Sist ute til å stramme opp på klesreglene sine er Sats, som nå forbyr alle overdeler som ikke dekker magen. I en egen illustrasjon viser treningssenteret hvilke kroppsområder som skal være dekket under trening.

- Ved å gi en tydeligere retning om hvilken kleskode som er ok, kan vi hjelpe medlemmene våre til å forstå hva som er passende, skriver John Kristian Stubban, Country Manager for Sats Norge i en mail til MinMote.

Det får popartist og danser Alexandra Joner til å reagere med avsky.

- Blir for dumt

I et Instagram-innlegg, hvor Joner har lagt ved en skjermdump av MinMotes artikkel, får Sats det glatte lag.

- Det som provoserer meg mest i hele verden er når kvinner blir bedt om å kle på seg.

Hadde @satsnorge skyldt på hygiene hadde jeg aldri reagert, men å skylde på KROPPSPRESS blir for dumt, skriver hun.

Treningssenter-giganten hevder nemlig at endringen skjer for alles beste.

- Vi vil ikke bidra til kroppspress og derfor har vi tydeliggjort dette punktet i våre oppdaterte regler, mener Stubban.

NYE REGLER: Disse kroppsområdene skal ifølge Sats dekkes under trening framover. Foto: Sats

Det skjønner Joner svært lite av, da hun selv har sett damer i alle forskjellige størrelser kjøre «magetopp-stilen».

- Dette er en utrolig dårlig unnskyldning for å ha en grunn til å be kvinner kle på seg. Hvis dette virkelig hadde handlet om kroppspress, hva skjedde med mannen? Hvorfor må ikke mannen gå i langarmet?, spør sangerinnen seg.

- Hvilken idiot har klar dette

Joner mener Sats heller bør være ærlige og si at de «ikke vil at kvinner skal kle seg "sexy" på trening».

- Eller som de uttaler seg - at slik bekledning kan oppfattes som støtende. Da lurer jeg på om de bor under en stein om sommeren? De må føle på et enormt kroppspress, når utallige kvinner sprader rundt i high waist Jean's og magetopp på varme sommerdager, uavhengig av kroppsfasong, fortsetter hun.

Ifølge Stubban har ikke Sats store problemer med at folk går med for lite klær på trening, men at alle skal føle seg velkomne til å trene der.

Det føler Joner ikke hjelper på problemet i det hele tatt.

- Vi burde jobbe mot at kropp blir en naturlig ting, ikke at det blir noe man gjemmer bort. Dette ser jeg på som diskriminering av kvinnekroppen. Lurer på hvilken idiot som har klart å trumfe igjennom dette, skriver popsangeren.

- Føler seg ikke velkommen

Sats ser at de nye reglene skaper både positive og negative reaksjoner.

John-Kristian Stubban, Country manager i Sats Norge, har lest innlegget til Joner, og svarer på kritikken.

- Det er trist å se at noen tolker dette som at vi er kvinnefiendtlige eller ønsker at kvinner skal gjemme bort kroppen sin, for det er absolutt ikke vår intensjon, forklarer han til Nettavisen.

Stubban forteller at Sats det siste halve året har fått en del kritikk fordi det ikke har vært tydelig nok hva man kan ha på seg på treningssentrene deres.

- Medlemmer har gitt oss tilbakemeldinger på at de ikke føler seg velkommen. Samtidig har flere sagt at det ikke oppleves hygienisk i settinger der andre har hatt på seg lite klær inne på et treningssenter, forklarer han.

- Derfor har vi nå, som svar på denne tilbakemeldingen forsøkt å lage regler som er enkle å forstå og forholde seg til, legger han til.

SATS vil imidlertid ta til seg alle tilbakemeldinger de får i forbindelse med regelendringen.

