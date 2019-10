Alexis Bledel avslørt som «den farligste kjendisen på nett»

Skuespiller Alexis Bledel er utnevnt til den farligste kjendisen på nett av datasikkerhetsselskapet McAfee.

Alexis Bledel ser søt og uskyldig ut, men boknerden fra «Gilmore Girls» er nå utnevnt til den farligste kjendisen på nett, skriver nyhetsbyrået AP.

Bak henne på listen finner vi programleder James Corden og «Game of Thrones»-skuespiller Sophie Turner. Deretter følger Anna Kendrick og Lupita Nyong'o.

Den tvilsomme æren tildeles av datasikkerhetsselskapet McAfee, og statusen er ikke selvforskyldt.

Kåringen er ment å sette fokus på farene ved å klikke på mistenkelige lenker.

James Corden og Michelle Obama synger av full hals i en episode av «Carpool Karaoke». Cordens videoer har gjort ham til et yndet lokkemiddel blant datasnoker.

Hackere og datasnoker er kjente for å lokke folk til å klikke på skadelige lenker ved å friste med videoer og innhold knyttet til kjente navn. McAfee oppfordrer nettbrukere til å være spesielt varsomme når det gjelder såkalt piratinnhold.

– Forbrukerne er kanskje ikke helt klar over at søkene de utfører utgjør en risiko, og de kan heller ikke forstå de skadelige effektene som kan oppstå når personlig informasjon blir kompromittert i bytte mot tilgang til deres favorittkjendiser, filmer, TV-serier eller musikk, sier Gary Davis i McAfee i en kommentar.

Alexis Bledel og Sophie Turner er antagelig populære på grunn av sine roller i «The Handmaid's Tale» og «Game of Thrones».

Anna Kendrick er kjent blant annet fra «Twilight»-filmene, som er populære blant unge seere. Foto: Jason Merritt (AFP (NTB SCANPIX))

Lupita Nyong'o spiller Maz Kanata i de nye Star Wars-filmene. Foto: Getty Images

Cordens mange virale videoer gir nok han andreplassen, mens interessen for «Star Wars: The Rise of Skywalker» kan forklare hvorfor Lupita Nyong'o har havnet så høyt på listen.

Her er listen med de ti farligste kjendisene på nett, ifølge McAfee:

Alexis Bledel James Corden Sophie Turner Anna Kendrick Lupita Nyong’o Jimmy Fallon Jackie Chan Lil Wayne Nicki Minaj Tessa Thompson

